ВСУ перебросили в район Лимана роту наемников
ВСУ перебросили в район Лимана роту наемников - РИА Новости, 23.01.2026
ВСУ перебросили в район Лимана роту наемников
ВСУ перебросили в район населенного пункта Лиман (Харьковская область) роту наемников иностранного легиона Главного управления разведки Министерства обороны... РИА Новости, 23.01.2026
харьковская область
