07:06 23.01.2026 (обновлено: 11:48 23.01.2026)
ВСУ перебросили в район Лимана роту наемников
ВСУ перебросили в район Лимана роту наемников
харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. ВСУ перебросили в район населенного пункта Лиман (Харьковская область) роту наемников иностранного легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ перебросило в район роту наемников иностранного легиона ГУР МОУ", — сказал собеседник агентства.
