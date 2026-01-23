Что известно о "Совете мира" Трампа и кого в него пригласили

Президент США Дональд Трамп после подписания устава "Совета мира" в Давосе

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Президент США Дональд Трамп объявил о создании "Совета мира" — новой международной структуры, которая изначально задумывалась для урегулирования ситуации в секторе Газа, но впоследствии получила более широкий мандат. В проект уже приглашены десятки мировых лидеров, а сам формат вызвал дискуссии о возможной конкуренции с ООН. Рассказываем, кто вошел в "Совет мира", какие страны получили приглашения и как в мире отреагировали на инициативу.

Что такое "Совет мира" и зачем его создали

Тот формат, в котором "Совет мира" выстраивается сейчас, отличается от первоначальной задумки.

Когда и с какой целью Дональд Трамп объявил о создании совета

В конце сентября 2025 года Трамп предложил создать "Совет мира" в рамках плана по прекращению конфликта в Газе, обострившегося с октября 2023 года. Совет Безопасности ООН подержал создание организации, которая должна была оказывать помощь в управлении, восстановлении и экономическом подъеме региона.

Как проект вышел за рамки Газы и стал международной инициативой

В опубликованном 18 января 2026 года полном тексте хартии организации ситуация на Ближнем Востоке ни разу упомянута не была. Формат структуры стал более универсальным и не ограничивался рамками одного региона или конфликта.

"Совет мира" определяется как "международная организация, которая стремится содействовать стабильности, восстановлению надежного и законного управления и обеспечению прочного мира в регионах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой его возникновения".

Какие принципы работы и полномочия заложены в "Совете мира"

"Совет мира" занимается задачами по укреплению мира в соответствии с международным правом, а также в порядке, утвержденном хартией, включая разработку и распространение опыта, который могут использовать все страны и сообщества.

Кто может стать членом и на каких условиях

Членство в "Совете мира" предоставляется только тем странам, которые были приглашены к участию председателем, и начинается с момента получения уведомления о согласии руководства государства соблюдать положения хартии.

Каждое государство-член представлено в Совете главой государства или правительства и должно поддерживать деятельность организации и содействовать ему в соответствии с правилами.

При этом в хартии подчеркивается, что "Совет мира" не наделяется юрисдикцией на территории государств-членов и не обязывает государства-члены участвовать в миротворческих миссиях без их согласия.

Срок полномочий каждого государства-члена: не более трех лет с возможностью продления председателем. Любой участник также может немедленно выйти из состава Совета, направив письменное уведомление председателю.

Как принимаются решения и какую роль играет председатель

Согласно тексту хартии, "Совет мира" должен голосовать по всем предложениям, включенным в повестку дня, в том числе по вопросам годового бюджета, создания дочерних организаций, назначения старших должностных лиц и принятия важных политических решений (например, утверждение международных соглашений).

Собрания с голосованием должны проводиться не реже одного раза в год. Повестка определяется Исполнительным советом и доводится до государств-членов, которые имеют права высказать замечания, а затем уже утверждается председателем.

Каждое государство-член имеет один голос. Решения принимаются большинством участвующих в голосовании при условии одобрения председателем, который в случае равенства голосов может проголосовать отдельно.

Финансирование "Совета мира" и история с взносом $1 млрд

Финансирование расходов "Совета мира" осуществляется за счет добровольных взносов членов организации, а также других государств, сообществ и иных источников.

"Совет мира" может санкционировать открытие счетов, необходимых для выполнения его задач.

Взнос в один миллиард долларов в течении первого должны будут заплатить те страны, которые после окончания трех лет членства захотят продолжить участвовать в Совете. В таком случае на них ограничения по срокам действовать не будут.

Кто входит в руководство "Совета мира"

Первым председателем "Совета" мира и одновременно первым представителем США является их лидер Дональд Трамп.

Замена председателя может произойти только в случае добровольной отставки или ввиду его недееспособности, подтвержденной единогласным решением Исполнительного совета. В этом случае в должность вступает назначенный председателем преемник.

Исполнительный совет и ключевые фигуры

Участники Исполнительного совета избираются председателем на двухлетний срок и могут быть им отозваны и переизбраны по его усмотрению.

Возглавляет совет исполнительный директор, которого назначает председатель и утверждает большинство участников.

Решения Исполнительного совета также принимаются большинством голосов, включая исполнительного директора. Они вступают в силу немедленно, но председатель может наложить на них вето в любой момент.

Советники и специальные представители

состав учредительного Исполнительно совета помимо Трампа вошли: госсекретарь США Марко Рубио; спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф; зять Трампа Джаред Кушнер; экс-премьер Великобритании Тони Блэр; американский предприниматель Марк Роуэн; глава Всемирного банка Аджай Банга; заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриэл.

Кого из мировых лидеров пригласили в "Совет мира"

По данным Bloomberg, в "Совет мира" приглашены более 50 стран.

Страны и лидеры, получившие приглашения

Речь идет о лидерах: Австралии, Австрии, Албании, Аргентины, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Катара, Кипра, КНР, Марокко, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омана, Пакистана, Парагвая, Польши, Португалии, Румынии, Саудовской Аравии, Сингапура, Словении, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии.

Кто принял участие, кто отказался и кто сомневается

Положительно отозвались на приглашение Трампа Армения, Аргентина, Азербайджан, Бахрейн, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, Казахстан, Катар, самопровозглашенное Косово, Марокко, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, США, Турция и Узбекистан.

По данным Bloomberg, от приглашения отказался президент Франции Эммануэль Макрон. Об отказе от участия в Совете завяла канцелярия премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре. Глава шведского правительства Ульф Кристерссон заявил, что Швеция также не будет участвовать в "Совете мира".

Большинство государств Евросоюза отказались принимать участие в организации, пишет Financial Times. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также планирует не входить в "Совет мира", но пока оставляет вопрос на рассмотрении.

Приглашение России и позиция Владимира Путина

Москва также получила приглашение Трампа на вступление в организацию. Президент Владимир Путин поблагодарил за это американского коллегу.

"Мы всегда поддерживали и поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности", — заявил Путин.

Глава государства поручил МИД России изучить поступившие документы и проконсультироваться со стратегическими партнерами. Только после этого Москва определится с ответом.

При этом до решения об участии в организации, Россия готова направить в "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных в США российских активов.

Как в мире отреагировали на создание "Совета мира"

В мире пока звучат полярные оценки новой инициативы Вашингтона.

Основные аргументы сторонников и критиков инициативы

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что "Совет мира" в дальнейшем станет еще более важным органом и назвал организацию местом, "где собрались многие страны, и они пытаются по-настоящему согласовать между собой свои различные взгляды".

"Инициатива об учреждении Совета мира — это попытка вернуть международным отношениям утраченное доверие, уважение и способность договариваться", — подчеркивает МИД Белоруссии.

Пресс-секретарь МИД Франции Паскаль Конфаврё назвал отдельные элементы хартии "Совета мира" "противоречащими Уставу ООН".

Инициатива "Совет мира" дополнительно разделила Европу, ведь большинство стран-членов Евросоюза пока воздержались от участия, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Почему "Совет мира" называют альтернативой ООН

Несмотря на то, что ООН положительно оценила первоначальный замысел, сегодня многие говорят, что "Совет мира" может заменить Всемирную организацию.

В чем видят конкуренцию с ООН и Совбезом ООН

Издание Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники, утверждает, что администрация Трампа якобы продвигает организацию как параллельную ООН структуру для разрешения международных конфликтов.

По оценке Reuters, "Совет мира" станет "Организацией Объединенных Наций Трампа", которая будет подконтрольная администрации действующего президента США и при этом будет игнорировать основные положения Устава ООН.

При этом сам Трамп заявил на саммите в Давосе, что собирается работать "со многими партнерами, включая Организацию Объединенных Наций". По словам американского лидера, деятельность Совета была полезна для самой ООН.

Какие риски и вопросы вызывает новая модель

Газета The New York Times отмечает широкое присутствие американских представителей в "Совете мира", что говорит о ключевой единоличной роли США в готовящихся процессах урегулирования.

Под вопросом остается разделение власти между "Советом" и Национальным комитетом по управлению и координации сектором Газа, который займется внутренним управлением территории. Отношения у двух органов власти явно будут напряженными, пишет NYT.

Что будет дальше с "Советом мира"

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Алексей Юрк считает, что лидеры государств-участников "могут принимать самые разные постановления, но они будут мало отличаться от резолюций ООН". В то же время воплотить в жизнь саму идею "Совета мира" будет очень трудно.

"Газе предполагается создать "международные стабилизационные силы" для соблюдения перемирия. Однако отправлять солдат в регион не хотят даже США, а ХАМАС не собирается ни разоружаться, ни тем более самоликвидироваться", - пояснил РИА Новости эксперт.

Когда возможен официальный запуск и какие условия для вступления в силу

Хартия вступила в силу сразу после официального принятия приглашения тремя государствами. 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе лидеры стран-участниц подписали устав "Совета мира" по Газе.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что "Совет мира" официально стал международной организацией.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое "Совет мира" простыми словами

"Совет мира" - международная организация, изначально задуманная для содействия мирному процессу в секторе Газа, а позднее учрежденная как универсальная структура для предотвращения и разрешения различных международных конфликтов.

Кто в нем состоит и как принимаются решения

В состав "Совета мира" входят государства, приглашенные председателем. Все страны-участницы имеют один голос при принятии решений. Последнее слово остается за председателем.

Обязательно ли платить $1 млрд за участие

Нет, не обязательно. Внести взнос потребуется только в случае, если руководство государства-члена решится на бессрочное членство в составе "Совета мира".