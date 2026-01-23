Рейтинг@Mail.ru
04:20 23.01.2026 (обновлено: 11:20 23.01.2026)
На "Земле леопарда" запечатлели редкие кадры с игрой лис
В нацпарке "Земля леопарда" сняли на видео игры лис, сообщило учреждение. РИА Новости, 23.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
хорошие новости, фгбу "земля леопарда"
Хорошие новости, ФГБУ "Земля леопарда"
ВЛАДИВОСТОК, 23 янв — РИА Новости. В нацпарке "Земля леопарда" сняли на видео игры лис, сообщило учреждение.
"Пару рыжих лисиц, активно проводивших время в лесу, запечатлела скрытая камера профессионального фотографа Михаила Коростелева, установленная на "Земле леопарда". Хищницы много играли и не замечали фотоловушку, благодаря чему удалось получить интересные кадры. Такое явление, как игры, в дикой природе удается запечатлеть крайне редко", — говорится в публикации.
Как отметили в нацпарке, игры помогают животным развивать и поддерживать навыки, которые нужны для выживания: охоту, быструю реакцию и координацию. Это присуще всем возрастам, но взрослые особи играют меньше, потому что у них больше насущных дел — поиска пищи или заботы о потомстве.
Определить пол лисиц, попавших на видео, затруднительно из-за их практически одинаковых размеров. Но специалисты пришли к выводу, что они родственники: дружелюбное, доверительное взаимодействие характерно для членов одной семьи, а не для случайных встреч.
Просторная поляна, которую можно увидеть на видео, стала для лисиц идеальной игровой площадкой. Чаще всего хищники резвятся, играя в догонялки, но это не единственное их развлечение. В их поведении также отмечены игры, направленные на развитие скорости и силы.
Хорошие новостиФГБУ "Земля леопарда"
 
 
