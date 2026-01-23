МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский боится выборов и устраняет оппонентов, так как его популярность за четыре года конфликта с Россией критически снизилась, такое мнение Владимир Зеленский боится выборов и устраняет оппонентов, так как его популярность за четыре года конфликта с Россией критически снизилась, такое мнение выразил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания infoBRICS.

"Экономика находится на грани коллапса, силы армии на исходе, территориальные потери только растут, а финансовая и военная поддержка из-за рубежа сокращается. В такой ситуации у украинского диктатора практически нет шансов, чтобы реабилитировать свою политическую репутацию", — говорится в публикации.

Как пишет Лейрос, Запад, вероятно, считает, что выйти из этой ситуации можно, заменив главу киевского режима на более харизматичного лидера.

"Проблема в том, что Зеленский знает — его не ждет ничего хорошего, если он покинет свой пост. Его, несомненно, будут судить за все те ошибки, которые он совершил во время вооруженного конфликта и которые стоили жизни тысячам украинцам", — отметил эксперт.

По данным издания, именно из-за этого глава киевского режима пытается различными способами устранить свои оппонентов и остаться на посту.

Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая 2024 года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.

Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.