22:46 23.01.2026 (обновлено: 23:22 23.01.2026)
Владимир Зеленский боится выборов и устраняет оппонентов, так как его популярность за четыре года конфликта с Россией критически снизилась, такое мнение выразил
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
владимир зеленский
брикс
мирный план сша по украине
украина
киев
россия
в мире, украина, киев, россия, владимир путин, владимир зеленский, брикс, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, БРИКС, Мирный план США по Украине
"На грани коллапса". СМИ раскрыли тревожную правду о состоянии Зеленского

InfoBRICS: Зеленский устраняет оппозицию из-за страха перед выборами

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский боится выборов и устраняет оппонентов, так как его популярность за четыре года конфликта с Россией критически снизилась, такое мнение выразил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания infoBRICS.
"Экономика находится на грани коллапса, силы армии на исходе, территориальные потери только растут, а финансовая и военная поддержка из-за рубежа сокращается. В такой ситуации у украинского диктатора практически нет шансов, чтобы реабилитировать свою политическую репутацию", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Сотрут в порошок". В США предупредили Зеленского после речи в Давосе
Вчера, 19:54
Как пишет Лейрос, Запад, вероятно, считает, что выйти из этой ситуации можно, заменив главу киевского режима на более харизматичного лидера.
"Проблема в том, что Зеленский знает — его не ждет ничего хорошего, если он покинет свой пост. Его, несомненно, будут судить за все те ошибки, которые он совершил во время вооруженного конфликта и которые стоили жизни тысячам украинцам", — отметил эксперт.
По данным издания, именно из-за этого глава киевского режима пытается различными способами устранить свои оппонентов и остаться на посту.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая 2024 года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зеленскому сообщили плохие новости на фоне переговоров в Абу-Даби
Вчера, 16:57
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийБРИКСМирный план США по Украине
 
 
