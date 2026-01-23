https://ria.ru/20260123/sostoyanie-2069992802.html
"На грани коллапса". СМИ раскрыли тревожную правду о состоянии Зеленского
"На грани коллапса". СМИ раскрыли тревожную правду о состоянии Зеленского - РИА Новости, 23.01.2026
"На грани коллапса". СМИ раскрыли тревожную правду о состоянии Зеленского
Владимир Зеленский боится выборов и устраняет оппонентов, так как его популярность за четыре года конфликта с Россией критически снизилась, такое мнение выразил РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T22:46:00+03:00
2026-01-23T22:46:00+03:00
2026-01-23T23:22:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
владимир зеленский
брикс
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c565d6d47d353ad1bb82388e066ceed6.jpg
https://ria.ru/20260123/ukraina-2069973480.html
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069924143.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d512139798950153120dacf8df43426.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, владимир путин, владимир зеленский, брикс, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, БРИКС, Мирный план США по Украине
"На грани коллапса". СМИ раскрыли тревожную правду о состоянии Зеленского
InfoBRICS: Зеленский устраняет оппозицию из-за страха перед выборами
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Владимир Зеленский боится выборов и устраняет оппонентов, так как его популярность за четыре года конфликта с Россией критически снизилась, такое мнение выразил
аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания infoBRICS.
"Экономика находится на грани коллапса, силы армии на исходе, территориальные потери только растут, а финансовая и военная поддержка из-за рубежа сокращается. В такой ситуации у украинского диктатора практически нет шансов, чтобы реабилитировать свою политическую репутацию", — говорится в публикации.
Как пишет Лейрос, Запад, вероятно, считает, что выйти из этой ситуации можно, заменив главу киевского режима на более харизматичного лидера.
"Проблема в том, что Зеленский
знает — его не ждет ничего хорошего, если он покинет свой пост. Его, несомненно, будут судить за все те ошибки, которые он совершил во время вооруженного конфликта и которые стоили жизни тысячам украинцам", — отметил эксперт.
По данным издания, именно из-за этого глава киевского режима пытается различными способами устранить свои оппонентов и остаться на посту.
Президентские выборы на Украине
должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая 2024 года, а официальный Киев
настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин
заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>