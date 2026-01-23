https://ria.ru/20260123/snoubordist-2069960508.html
Канадского экс-сноубордиста арестовали по обвинению в наркоторговле
Канадского экс-сноубордиста арестовали по обвинению в наркоторговле
2026-01-23T18:44:00+03:00
2026-01-23T18:44:00+03:00
2026-01-23T18:44:00+03:00
спорт
мексика
колумбия
сша
фбр
мексика
колумбия
сша
Канадского экс-сноубордиста арестовали по обвинению в наркоторговле
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Участник Олимпийских игр 2002 года бывший канадский сноубордист Райан Уэддинг арестован по обвинению в организации крупной транснациональной группировки наркоторговцев, сообщает NBC News
со ссылкой на двух сотрудников правоохранительных органов.
Бывшему спортсмену в сентябре 2024 года было предъявлено обвинение в покушении на убийство и других преступлениях, связанных с предполагаемой наркоторговлей. В ноябре его обвинили в смерти федерального свидетеля, который должен был дать показания против него. Свидетель был смертельно ранен в ресторане после того, как власти заявили, что Уэддинг "назначил награду" за его голову.
В марте 2025 года Уэддинг вошел в десятку самых разыскиваемых беглых преступников Федерального бюро расследований (ФБР
). Утверждалось, что его группировка регулярно доставляла крупные партии кокаина из Колумбии
через Мексику
и Южную Калифорнию в США
и Канаду
, а сам Уэддинг участвовал в организации многочисленных убийств, совершаемых в рамках наркопреступлений. За информацию, которая приведет к аресту Уэддинга, было обещано вознаграждение в размере 10 миллионов долларов.
Уэддингу 44 года. Он был одним из шестнадцати человек, которым были предъявлены обвинения в рамках операции "Гигантский слалом" в ходе совместного расследования нескольких федеральных агентств. По данным властей, канадец бежал в Мексику и стал высокопоставленным членом картеля Синалоа, где известен под прозвищами "Эль Хефе" ("Босс"), "Гигант" и "Враг общества".
На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити
Уэддинг выступал в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому и занял 24-е место.