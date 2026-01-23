Канадского экс-сноубордиста арестовали по обвинению в наркоторговле

Бывшему спортсмену в сентябре 2024 года было предъявлено обвинение в покушении на убийство и других преступлениях, связанных с предполагаемой наркоторговлей. В ноябре его обвинили в смерти федерального свидетеля, который должен был дать показания против него. Свидетель был смертельно ранен в ресторане после того, как власти заявили, что Уэддинг "назначил награду" за его голову.