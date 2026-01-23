Рейтинг@Mail.ru
Анохин провел заседание оргкомитета "Смоленск – молодежная столица России" - РИА Новости, 23.01.2026
Смоленская область
Смоленская область
 
20:54 23.01.2026
Анохин провел заседание оргкомитета "Смоленск – молодежная столица России"
Анохин провел заседание оргкомитета "Смоленск – молодежная столица России"
Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел первое заседание регионального оргкомитета по подготовке и реализации в облцентре проекта "Молодежная...
2026-01-23T20:54:00+03:00
2026-01-23T20:54:00+03:00
смоленская область
василий анохин
Новости
василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Анохин провел заседание оргкомитета "Смоленск – молодежная столица России"

Состоялось первое заседание оргкомитета "Смоленск – молодежная столица России"

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел первое заседание регионального оргкомитета по подготовке и реализации в облцентре проекта "Молодежная столица России-2026".
"Наша задача – приложить все усилия, чтобы этот год стал по-настоящему ярким, знаковым и запоминающимся не только для смолян, но и для всей российской молодежи", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Вместе с областной Думой, молодежными и общественными организациями, руководителями учебных заведений, представителями силовых структур, исполнительных органов, духовенством губернатор обсудил план работы на 2026 год.
Так, основой проекта станет молодежный фестиваль "Ключи", который стартует 25 января в Смоленске. Он охватывает 12 тематических направлений: студенчество, здоровье, культура, космос, Победа, молодость, семья, дружба, путешествия, карьера, наставничество и добрые дела. Запланированы образовательные, культурные, спортивные, волонтерские и просветительские мероприятия.
"Важно, чтобы молодежь была максимально вовлечена в подготовку и участие в этих мероприятиях, а также использовала уникальный опыт наставников, лидеров молодежного движения", – подчеркнул Анохин.
Губернатор региона обратил внимание участников совещания, что слаженная совместная работа позволит помочь раскрыть потенциал молодежи Смоленской области и создать условия для новых достижений и реализации значимых инициатив.
"Поздравляю с историческим стартом реализации программы "Смоленск – Молодежная столица России – 2026"!" – сказал Анохин.
