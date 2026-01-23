Рейтинг@Mail.ru
Сийярто поставил на место главу МИД Украины после выпада в адрес Орбана
17:34 23.01.2026 (обновлено: 20:20 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/siyyarto-2069937257.html
Сийярто поставил на место главу МИД Украины после выпада в адрес Орбана
Сийярто поставил на место главу МИД Украины после выпада в адрес Орбана - РИА Новости, 23.01.2026
Сийярто поставил на место главу МИД Украины после выпада в адрес Орбана
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил в соцсети X на выпад украинского коллеги Андрея Сибиги в адрес... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T17:34:00+03:00
2026-01-23T20:20:00+03:00
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
петер сийярто
будапешт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330301_0:0:1770:996_1920x0_80_0_0_d71b14ff10d2176382a19a8ea781cd39.jpg
https://ria.ru/20260123/orban-2069875675.html
https://ria.ru/20260123/orban-2069774408.html
венгрия
украина
будапешт
в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии, петер сийярто, будапешт, андрей сибига
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России, Петер Сийярто, Будапешт, Андрей Сибига
Сийярто поставил на место главу МИД Украины после выпада в адрес Орбана

Сийярто: Венгрия не допустит вмешательства Украины в свои выборы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил в соцсети X на выпад украинского коллеги Андрея Сибиги в адрес премьер-министра республики Виктора Орбана.
Ранее Сибига резко отреагировал на заявление Орбана о том, что Будапешт будет отклонять запрос на вступление Украины в Евросоюз в ближайшие 100 лет. Глава МИД назвал этот план провальным и обвинил венгерского лидера в связях с Москвой.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Венгрия не одобрит вступление Украины в ЕС ближайшие 100 лет, заявил Орбан
Вчера, 14:16
"Ну, я вижу, вы начали вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что вы хотите правительство, которое скажет "да" Брюсселю и будет готово втянуть Венгрию в вашу войну", — ответил ему Сийярто.
Политик также отметил, что венгерское правительство не допустит такого развития событий и будет защищать свои страну и свой народ от вступления в конфликт на Украине.
"Венгрия превыше всего", — заключил он.
Глава киевского режима во время вчерашнего выступления в Давосе заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Он также попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости европейцев, Зеленский упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Зеленский и представители киевских властей не первый раз неуважительно высказываются в адрес Орбана. Чаще всего они это делают, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Премьер Венгрии ранее раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" в сфере борьбы с коррупцией. Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Перешел черту". Орбан резко ответил на выходку Зеленского в Давосе
Вчера, 10:25
 
В миреВенгрияУкраинаВиктор ОрбанЕвросоюзСанкции в отношении РоссииПетер СийяртоБудапештАндрей Сибига
 
 
