Сийярто поставил на место главу МИД Украины после выпада в адрес Орбана

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил в соцсети X на выпад украинского коллеги Андрея Сибиги в адрес премьер-министра республики Виктора Орбана.
Политик также отметил, что венгерское правительство не допустит такого развития событий и будет защищать свои страну и свой народ от вступления в конфликт на Украине.
"Венгрия превыше всего", — заключил он.
Глава киевского режима во время вчерашнего выступления в Давосе заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Он также попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости европейцев, Зеленский упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Премьер Венгрии ранее раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" в сфере борьбы с коррупцией. Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.