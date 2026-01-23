Рейтинг@Mail.ru
"Укрэнерго" заявила о значительном ухудшении ситуации со светом в стране
17:08 23.01.2026
"Укрэнерго" заявила о значительном ухудшении ситуации со светом в стране
"Укрэнерго" заявила о значительном ухудшении ситуации со светом в стране - РИА Новости, 23.01.2026
"Укрэнерго" заявила о значительном ухудшении ситуации со светом в стране
Ситуация в энергосистеме Украины стала значительно хуже, в большинстве регионов действуют аварийные графики отключения электричества, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 23.01.2026
в мире, украина, киев, киевская область, виталий кличко, укрэнерго
В мире, Украина, Киев, Киевская область, Виталий Кличко, Укрэнерго
"Укрэнерго" заявила о значительном ухудшении ситуации со светом в стране

"Укрэнерго": утром ситуация с электричеством значительно ухудшилась

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация в энергосистеме Украины стала значительно хуже, в большинстве регионов действуют аварийные графики отключения электричества, сообщили в пятницу в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Сегодня утром ситуация в энергосистеме существенно усложнилась. В большинстве регионов Украины вынужденно были введены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Германии раскрыли, что устроили Зеленский и Кличко в Киеве
21 января, 17:54
В "Укрэнерго" также добавили, что оборудование работает на грани возможного, работающие энергоблоки сильно перегружены, и сразу на нескольких объектах генерации в пятницу начались аварийные ремонтные работы.
Издание "Страна.ua" 13 января сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. Киевский мэр Виталий Кличко уже несколько раз за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Кличко обратился к киевлянам с громким заявлением
Вчера, 12:20
 
