"Укрэнерго" заявила о значительном ухудшении ситуации со светом в стране

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация в энергосистеме Украины стала значительно хуже, в большинстве регионов действуют аварийные графики отключения электричества, сообщили в пятницу в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Сегодня утром ситуация в энергосистеме существенно усложнилась. В большинстве регионов Украины вынужденно были введены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
В "Укрэнерго" также добавили, что оборудование работает на грани возможного, работающие энергоблоки сильно перегружены, и сразу на нескольких объектах генерации в пятницу начались аварийные ремонтные работы.
Издание "Страна.ua" 13 января сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. Киевский мэр Виталий Кличко уже несколько раз за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.