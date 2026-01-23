https://ria.ru/20260123/serebro-2069762793.html
Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды
Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Биржевые цены на серебро и золото обновили исторический максимум, следует из данных торгов.
По состоянию на 07:14 мск стоимость мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 2,41% — до 98,698 доллара за тройскую унцию. Ранее в пятницу котировки достигли рекордных 99,19 доллара.
Февральский фьючерс на золото к 07:14 мск вырос на 0,81 процента относительно предыдущего закрытия, или на 39,9 доллара, — до 4952,9 доллара за унцию. При этом во время торгов котировки достигали исторического значения в 4969,69 доллара.
Аналитики объясняют удорожание драгоценных металлов ослаблением доллара. Этому способствует неопределенность геополитической ситуации, связанная с заявлениями президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии, а также нападки американской администрации на Федеральную резервную систему.