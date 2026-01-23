Рейтинг@Mail.ru
07:23 23.01.2026 (обновлено: 09:27 23.01.2026)
Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды
Биржевые цены на серебро и золото обновили исторический максимум, следует из данных торгов. РИА Новости, 23.01.2026
2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Серебро и золото
Серебро и золото. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Биржевые цены на серебро и золото обновили исторический максимум, следует из данных торгов.
По состоянию на 07:14 мск стоимость мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 2,41% — до 98,698 доллара за тройскую унцию. Ранее в пятницу котировки достигли рекордных 99,19 доллара.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
США сократили импорт золота и серебра из ЕС
11 января, 08:31
Февральский фьючерс на золото к 07:14 мск вырос на 0,81 процента относительно предыдущего закрытия, или на 39,9 доллара, — до 4952,9 доллара за унцию. При этом во время торгов котировки достигали исторического значения в 4969,69 доллара.
Аналитики объясняют удорожание драгоценных металлов ослаблением доллара. Этому способствует неопределенность геополитической ситуации, связанная с заявлениями президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии, а также нападки американской администрации на Федеральную резервную систему.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Рост цен на золото с 2022 года принес России 194 миллиарда долларов
21 января, 11:36
 
