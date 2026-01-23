Рейтинг@Mail.ru
10:50 23.01.2026 (обновлено: 10:58 23.01.2026)
Вылетевший из России самолет, вероятно, с Уиткоффом, приземлился в Абу-Даби
Вылетевший из России самолет, вероятно, с Уиткоффом, приземлился в Абу-Даби
Вылетевший из РФ самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на борту сел в Абу-Даби после его встречи с президентом России Владимиром РИА Новости, 23.01.2026
Вылетевший из России самолет, вероятно, с Уиткоффом, приземлился в Абу-Даби

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вылетевший из РФ самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на борту сел в Абу-Даби после его встречи с президентом России Владимиром Путиным, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24.
Встреча Путина и Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в 23.25 мск четверга, а завершилась в пятницу в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.
Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 с регистрационным номером N102WG сел в аэропорту Абу-Даби в 10.47 мск.
Кадры начала переговоров со Стивеном Уиткоффом в Кремле - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Кремле сообщили о результатах переговоров Путина и Уиткоффа
