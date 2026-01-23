https://ria.ru/20260123/samolet-2069783643.html
Вылетевший из России самолет, вероятно, с Уиткоффом, приземлился в Абу-Даби
Вылетевший из России самолет, вероятно, с Уиткоффом, приземлился в Абу-Даби - РИА Новости, 23.01.2026
Вылетевший из России самолет, вероятно, с Уиткоффом, приземлился в Абу-Даби
Вылетевший из РФ самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на борту сел в Абу-Даби после его встречи с президентом России Владимиром РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T10:50:00+03:00
2026-01-23T10:50:00+03:00
2026-01-23T10:58:00+03:00
россия
абу-даби
в мире
сша
стив уиткофф
владимир путин
flightradar24
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998853431_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_2aff628dfd0e5b46c5cbcb2f3b980e60.jpg
https://ria.ru/20260123/peregovory-2069742741.html
россия
абу-даби
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998853431_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_286995dd968d409390163a7856f46f94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абу-даби, в мире, сша, стив уиткофф, владимир путин, flightradar24, мирный план сша по украине
Россия, Абу-Даби, В мире, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Flightradar24, Мирный план США по Украине