В Роскомнадзоре рассказали о снижении числа блокировок в соцсетях

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Число заблокированного контента экстремистского и террористического характера в 2025 году снизилось на 22%, до 41,5 тысячи единиц, подсчитали для РИА Новости в Роскомнадзоре.

Информация была удалена либо заблокирована в соцсетях "ВКонтакте", " Одноклассники ", "МойМир", "Ответы Mail.ru", Rutube TikTok , Likee и Telegram

"Контент экстремистского и террористического характера - 41,5 тысячи, снижение на 22%", - сообщили в ведомстве, комментируя итоги 2025 года.

Кроме того, снизилось количество заблокированного в соцсетях суицидального контента - на 6%, до 32,2 тысячи, и материалов с фейками об СВО - на 5%, составив 29,6 тысячи единиц.

В целом по итогам прошлого года Роскомнадзор заблокировал на 59% больше материалов, чем в 2024 году, - 1,289 миллиона. Из них сильнее всего выросли блокировки материалов о средствах обхода блокировки - более чем в 13 раз, до 93 тысяч, а также ЛГБТ*-контента - в 3,7 раза, до 170,3 тысячи.

Число заблокированного контента о продаже алкоголя выросло почти втрое, превысив 18,7 тысячи, а контента с детской порнографией - в 2,3 раза, составив 155,6 тысячи.