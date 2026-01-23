https://ria.ru/20260123/rosbiotekh-2069906390.html
Росбиотех открыл симулятор гостиничного бизнеса для студентов
Российский биотехнологический университет на базе института "Высшая школа управления гостеприимством" запустил симуляционные классы для подготовки кадров в...
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский биотехнологический университет на базе института "Высшая школа управления гостеприимством" запустил симуляционные классы для подготовки кадров в сфере гостиничного бизнеса в России - это станет прямой интеграцией студентов в индустрию, заявила РИА Новости исполнительный директор компании LeePrime Group Елена Большакова.
В Российском биотехнологическом университете сегодня состоялась официальное открытие лаборатории "Проектная мастерская Липрайм" в рамках института "Высшая школа управления гостеприимством" и совместно с гостиничным девелопером LeePrime Group.
"Симуляционные классы представляют собой копии ресторанов, номерного фонда. Это новое слово в образовании, когда дети получают практику непосредственно из рук операторов, из рук отельеров. Это прямая интеграция в индустрию", - сказала она.
Лаборатория будет профильной моделирующей площадкой для студентов, где они смогут отрабатывать практические навыки управления командой и сервисом на основе реальных кейсов, а также современных управленческих практик.
Проект нацелен на подготовку специалистов, способных усилить позиции российской школы сервиса и обеспечить качественное выполнение требований рынка, особенно в сегменте супервайзеров и линейных руководителей. По данным LeePrime Group, по этим направлениям кадровый дефицит достигает 30%.
В рамках открытия лаборатории состоялся круглый стол на тему: "Трехсторонний диалог науки, государства и бизнеса. Индустрия гостеприимства и туризма: итоги года, прогнозы, новые смыслы", где выступили вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов
и замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.