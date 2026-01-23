Рейтинг@Mail.ru
Росбиотех открыл симулятор гостиничного бизнеса для студентов - РИА Новости, 23.01.2026
16:18 23.01.2026
Росбиотех открыл симулятор гостиничного бизнеса для студентов
Росбиотех открыл симулятор гостиничного бизнеса для студентов - РИА Новости, 23.01.2026
Росбиотех открыл симулятор гостиничного бизнеса для студентов
Российский биотехнологический университет на базе института "Высшая школа управления гостеприимством" запустил симуляционные классы для подготовки кадров в... РИА Новости, 23.01.2026
технологии, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, общество
Технологии, Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Общество
Росбиотех открыл симулятор гостиничного бизнеса для студентов

РИА Новости: Росбиотех открыл симулятор гостиничного бизнеса для студентов

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыТерритория университета "Росбиотех"
Территория университета Росбиотех - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Территория университета "Росбиотех". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский биотехнологический университет на базе института "Высшая школа управления гостеприимством" запустил симуляционные классы для подготовки кадров в сфере гостиничного бизнеса в России - это станет прямой интеграцией студентов в индустрию, заявила РИА Новости исполнительный директор компании LeePrime Group Елена Большакова.
В Российском биотехнологическом университете сегодня состоялась официальное открытие лаборатории "Проектная мастерская Липрайм" в рамках института "Высшая школа управления гостеприимством" и совместно с гостиничным девелопером LeePrime Group.
"Симуляционные классы представляют собой копии ресторанов, номерного фонда. Это новое слово в образовании, когда дети получают практику непосредственно из рук операторов, из рук отельеров. Это прямая интеграция в индустрию", - сказала она.
Лаборатория будет профильной моделирующей площадкой для студентов, где они смогут отрабатывать практические навыки управления командой и сервисом на основе реальных кейсов, а также современных управленческих практик.
Проект нацелен на подготовку специалистов, способных усилить позиции российской школы сервиса и обеспечить качественное выполнение требований рынка, особенно в сегменте супервайзеров и линейных руководителей. По данным LeePrime Group, по этим направлениям кадровый дефицит достигает 30%.
В рамках открытия лаборатории состоялся круглый стол на тему: "Трехсторонний диалог науки, государства и бизнеса. Индустрия гостеприимства и туризма: итоги года, прогнозы, новые смыслы", где выступили вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов и замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
