Росбиотех открыл симулятор гостиничного бизнеса для студентов

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский биотехнологический университет на базе института "Высшая школа управления гостеприимством" запустил симуляционные классы для подготовки кадров в сфере гостиничного бизнеса в России - это станет прямой интеграцией студентов в индустрию, заявила РИА Новости исполнительный директор компании LeePrime Group Елена Большакова.

В Российском биотехнологическом университете сегодня состоялась официальное открытие лаборатории "Проектная мастерская Липрайм" в рамках института "Высшая школа управления гостеприимством" и совместно с гостиничным девелопером LeePrime Group.

"Симуляционные классы представляют собой копии ресторанов, номерного фонда. Это новое слово в образовании, когда дети получают практику непосредственно из рук операторов, из рук отельеров. Это прямая интеграция в индустрию", - сказала она.

Лаборатория будет профильной моделирующей площадкой для студентов, где они смогут отрабатывать практические навыки управления командой и сервисом на основе реальных кейсов, а также современных управленческих практик.

Проект нацелен на подготовку специалистов, способных усилить позиции российской школы сервиса и обеспечить качественное выполнение требований рынка, особенно в сегменте супервайзеров и линейных руководителей. По данным LeePrime Group, по этим направлениям кадровый дефицит достигает 30%.