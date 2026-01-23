В якутской школе появился робот-официант

ЯКУТСК, 23 янв - РИА Новости. Первый робот-официант заработал в одной из школ Якутска, такие роботы могут появиться и в других крупных школах города, сообщает пресс-служба управления образования Якутска в своем Telegram-канале.
В управлении образования рассказали, что робот помогает школьникам-дежурным разносить подносы с едой. Он оснащен системами навигации, датчиками препятствий и несколькими полками-подносами. Робот-официант способен самостоятельно строить маршрут по заранее загруженной карте помещения, аккуратно объезжая людей и столы, а также предупреждать школьников вокруг, проигрывая аудиосообщение "Осторожно, горячо!"
"В столовой школы №40 царит непривычный, почти футуристический антураж. Между столами, ловко маневрируя, движется невысокий и симпатичный "сотрудник" с большими выразительными глазами-экранами. Это новый полноценный помощник — автономный робот-официант... Если опыт признают успешным, не исключено, что такие "умные помощники" появятся и в других крупных школах города.", - рассказали в пресс-службе.
Как рассказали в пресс-службе, робот появился в школе по инициативе начальника управления образования окружной администрации Якутска Марии Петровой. Появление робота в школе стало частью общемирового тренда на роботизацию в сфере сервиса.
В пресс-службе добавили, что также робот, как пример использования робототехники и автоматизации в повседневной жизни, будет мотивировать школьников изучать технологии.
