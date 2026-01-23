После гибели детей в пожаре в Подмосковье завели уголовное дело

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уголовное дело завели после гибели двоих детей при пожаре в частном доме в Серпухове, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
По данным следствия, в четверг в экстренные службы сообщили о пожаре в частном доме в Серпухове. В результате пожара погибли двое детей четырех и шести лет.
По предварительным данным СК, мать детей, уложив их спать, отлучилась в магазин. В момент её отсутствия начался пожар, возможно, из-за неосторожного обращения с огнем. В ходе тушения пожара нашли двоих мальчиков. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти пострадавших не удалось.
При этом, добавили в СК, ранее семья уже попадала в поле зрения органов профилактики и состояла на учете. Следствие даст оценку работы органов опеки и попечительства.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как сообщили в подмосковной прокуратуре, ход расследования и установление всех обстоятельств гибели детей взяты под контроль.
Следователи провели осмотр места происшествия и допросы. Планируется назначение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.