Соболенко обыграла сменившую гражданство Потапову на Australian Open - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Теннис
 
08:54 23.01.2026
Соболенко обыграла сменившую гражданство Потапову на Australian Open
Соболенко обыграла сменившую гражданство Потапову на Australian Open
Белоруска Арина Соболенко пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Соболенко обыграла сменившую гражданство Потапову на Australian Open

Соболенко победила сменившую гражданство Потапову на Australian Open

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Первая ракетка мира обыграла сменившую российское гражданство на австрийское Анастасию Потапову со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (9:7). Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
23 января 2026 • начало в 03:40
Завершен
Арина Соболенко
2 : 07:67:6
Анастасия Потапова
Календарь Турнирная таблица История встреч
Соболенко является двукратной победительницей Australian Open и финалисткой прошлогоднего розыгрыша. Ее следующей соперницей станет представительница Канады Виктория Мбоко (17-я сеяная), которая в своем матче третьего круга обыграла датчанку Клару Таусон (14) со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3.
