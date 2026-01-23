Рейтинг@Mail.ru
"В СССР за это отправляли в армию": Пономарев высказался о поступке Вендела
15:31 23.01.2026 (обновлено: 15:44 23.01.2026)
"В СССР за это отправляли в армию": Пономарев высказался о поступке Вендела
Футболист "Зенита" Вендел
Футболист Зенита Вендел - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / РИА Новости/Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футболист "Зенита" Вендел. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что в советские времена за опоздание на тренировочные сборы команды, как поступил бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Вендел, игроков сразу же отправляли служить в воинскую часть, откуда они потом писали слезливые письма с извинениями.
Ранее СМИ сообщили, что Вендел в течение недели отсутствовал на сборе команды, который начался 15 января в Катаре. По их информации, клуб оштрафовал его на 700 тысяч евро, что примерно равняется двум месячным зарплатам. В пятницу бразилец прибыл в расположение команды.
"Раньше все это было попроще. Особенно у нас в ЦСКА. Если кто-то из игроков проштрафился, как Вендел, что в футболе, что в хоккее, то его сразу отправляли на месяц служить в войсковую часть. И они потом оттуда писали слезливые письма со словами: "Заберите меня отсюда, ради бога. Такое никогда в жизни не повторится", - сказал Пономарев.
Вендел подписал новый контракт с "Зенитом" 1 ноября 2025 года, он рассчитан до конца сезона-2028/29. Предыдущее соглашение истекало в июне 2028 года. Футболисту 28 лет, в текущем чемпионате России он провел 15 игр, забив один мяч и сделав две голевые передачи.
