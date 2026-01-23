https://ria.ru/20260123/pokhischenie-2069756693.html
У родителей пропавшего в Красноярске подростка потребовали выкуп
У родителей пропавшего в Красноярске подростка потребовали выкуп - РИА Новости, 23.01.2026
У родителей пропавшего в Красноярске подростка потребовали выкуп
Выкуп в размере 350 тысяч долларов потребовали неизвестные у родителей пропавшего подростка в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T08:12:00+03:00
2026-01-23T08:12:00+03:00
2026-01-23T08:24:00+03:00
КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Выкуп в размере 350 тысяч долларов потребовали неизвестные у родителей пропавшего подростка в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Неизвестные попросили выкуп в долларах, 350 тысяч", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщили в ГСУ СК РФ
по региону, 22 января 2026 года в следственные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына. По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (пункты "а", "д", "з" части 2 статьи 126 УК РФ).
По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований, уточнили в ведомстве.
В прокуратуре уточнили РИА Новости, что отец подростка заявил о пропаже из сейфа 3 миллионов рублей, следователи не исключают, что он попал под влияние мошенников.