Рейтинг@Mail.ru
У родителей пропавшего в Красноярске подростка потребовали выкуп - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 23.01.2026 (обновлено: 08:24 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/pokhischenie-2069756693.html
У родителей пропавшего в Красноярске подростка потребовали выкуп
У родителей пропавшего в Красноярске подростка потребовали выкуп - РИА Новости, 23.01.2026
У родителей пропавшего в Красноярске подростка потребовали выкуп
Выкуп в размере 350 тысяч долларов потребовали неизвестные у родителей пропавшего подростка в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T08:12:00+03:00
2026-01-23T08:24:00+03:00
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
похищение подростка в красноярске
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20260122/ufa-2069588437.html
https://ria.ru/20250418/pokhischenie-2012107600.html
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, похищение подростка в красноярске, россия
Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Похищение подростка в Красноярске, Россия
У родителей пропавшего в Красноярске подростка потребовали выкуп

СК: выкуп в $350 тыс потребовали у родителей пропавшего в Красноярске подростка

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Выкуп в размере 350 тысяч долларов потребовали неизвестные у родителей пропавшего подростка в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Неизвестные попросили выкуп в долларах, 350 тысяч", - сказал собеседник агентства.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Уфе школьница передала мошенникам два сейфа с тремя миллионами рублей
Вчера, 14:39
Как ранее сообщили в ГСУ СК РФ по региону, 22 января 2026 года в следственные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына. По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (пункты "а", "д", "з" части 2 статьи 126 УК РФ).
По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований, уточнили в ведомстве.
В прокуратуре уточнили РИА Новости, что отец подростка заявил о пропаже из сейфа 3 миллионов рублей, следователи не исключают, что он попал под влияние мошенников.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Ингушетии школьница в шутку сообщила о своем похищении
18 апреля 2025, 16:10
 
КрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияПохищение подростка в КрасноярскеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала