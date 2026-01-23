https://ria.ru/20260123/pokhischenie-2069755900.html
В Красноярске похитили 14-летнего подростка
2026-01-23T07:56:00+03:00
2026-01-23T07:56:00+03:00
2026-01-23T09:51:00+03:00
происшествия
россия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
похищение подростка в красноярске
россия
красноярск
КРАСНОЯРСК, 23 янв — РИА Новости. В Красноярске похитили 14-летнего подростка и теперь с родителей требуют выкуп, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК по региону.
Мальчик ушел из дома с неизвестным мужчиной накануне вечером. По словам его отца, дома из сейфа пропали три миллиона рублей. Следователи не исключают, что школьник попал под влияние мошенников.
"Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований", — заявил представитель ведомства.
Отец считает, что запись могли подделать с помощью ИИ. С родителей потребовали 350 тысяч долларов.
По данным СК, разыскивается Капля Николай Андреевич, 21.09.2011 года рождения. Приметы: рост около 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно русые кудрявые, глаза карие. Был одет в куртку болотного цвета, светло-синие джинсы, ботинки черного цвета.
Следственные органы просят очевидцев помочь в розыске, анонимность гарантируется. Об обстоятельствах исчезновения подростка можно сообщить по телефону 8 (391) 227-06-45 или в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле руководства главного следственного управления. В прокуратуре уточнили, что отец похищенного является бизнесменом, а мать живет со старшим ребенком в Москве.