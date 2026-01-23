Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске похитили 14-летнего подростка - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:56 23.01.2026 (обновлено: 09:51 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/pokhischenie-2069755900.html
В Красноярске похитили 14-летнего подростка
В Красноярске похитили 14-летнего подростка - РИА Новости, 23.01.2026
В Красноярске похитили 14-летнего подростка
В Красноярске похитили 14-летнего подростка и теперь с родителей требуют выкуп, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК по региону. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T07:56:00+03:00
2026-01-23T09:51:00+03:00
происшествия
россия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
похищение подростка в красноярске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069765478_0:1:1258:708_1920x0_80_0_0_ccfd07db36aef17b156c563ec38d897f.jpg
https://ria.ru/20251117/podmoskove-2055380074.html
россия
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069765478_156:0:1100:708_1920x0_80_0_0_01622088ebe39a966cd301ba60b8e745.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске
Происшествия, Россия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске
В Красноярске похитили 14-летнего подростка

В Красноярске похитили 14-летнего подростка и требуют выкуп

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramПодросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске
Подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 23 янв — РИА Новости. В Красноярске похитили 14-летнего подростка и теперь с родителей требуют выкуп, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК по региону.
Мальчик ушел из дома с неизвестным мужчиной накануне вечером. По словам его отца, дома из сейфа пропали три миллиона рублей. Следователи не исключают, что школьник попал под влияние мошенников.
"Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований", — заявил представитель ведомства.
Отец считает, что запись могли подделать с помощью ИИ. С родителей потребовали 350 тысяч долларов.
По данным СК, разыскивается Капля Николай Андреевич, 21.09.2011 года рождения. Приметы: рост около 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно русые кудрявые, глаза карие. Был одет в куртку болотного цвета, светло-синие джинсы, ботинки черного цвета.
Следственные органы просят очевидцев помочь в розыске, анонимность гарантируется. Об обстоятельствах исчезновения подростка можно сообщить по телефону 8 (391) 227-06-45 или в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле руководства главного следственного управления. В прокуратуре уточнили, что отец похищенного является бизнесменом, а мать живет со старшим ребенком в Москве.
Задержание подозреваемой в убийстве ребенка, чье тело нашли в Балашихе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Мать ребенка, чье тело нашли в Балашихе, призналась в его убийстве
17 ноября 2025, 09:11
 
ПроисшествияРоссияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)Похищение подростка в Красноярске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала