https://ria.ru/20260123/podrostok-2069922451.html
Найденных в Красноярске подростка и девушку доставили в отдел
Найденных в Красноярске подростка и девушку доставили в отдел - РИА Новости, 23.01.2026
Найденных в Красноярске подростка и девушку доставили в отдел
Подросток из Красноярска, ранее считавшийся похищенным, и сопровождавшая его девушка доставлены в отдел, они будут допрошены, сообщает СК РФ. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:55:00+03:00
2026-01-23T16:55:00+03:00
2026-01-23T18:29:00+03:00
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
похищение подростка в красноярске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069948724_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_35bac2d493c0fb71ff4aa85a3212ede5.jpg
https://ria.ru/20260123/ischeznovenie-2069907828.html
красноярск
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069948724_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bb710bab12616d3824cdc3b465d2e4b2.jpg
Подросток, пропавший в Красноярске, на допросе
Он рассказал следователям, что его убедили, что все разговоры прослушиваются, и угрожали проблемами для всей семьи.
Сказали, что репутация точно пострадает, что, скорее всего, на брата как-то повлияет, может, его даже отчислят.
2026-01-23T16:55
true
PT0M45S
красноярск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, похищение подростка в красноярске
Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Похищение подростка в Красноярске
Найденных в Красноярске подростка и девушку доставили в отдел
Найденных в Красноярске подростка и девушку допросят в отделе