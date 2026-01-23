Рейтинг@Mail.ru
Найденных в Красноярске подростка и девушку доставили в отдел - РИА Новости, 23.01.2026
16:55 23.01.2026 (обновлено: 18:29 23.01.2026)
Найденных в Красноярске подростка и девушку доставили в отдел
Найденных в Красноярске подростка и девушку доставили в отдел
Подросток из Красноярска, ранее считавшийся похищенным, и сопровождавшая его девушка доставлены в отдел, они будут допрошены, сообщает СК РФ. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:55:00+03:00
2026-01-23T18:29:00+03:00
Подросток, пропавший в Красноярске, на допросе
Он рассказал следователям, что его убедили, что все разговоры прослушиваются, и угрожали проблемами для всей семьи. Сказали, что репутация точно пострадает, что, скорее всего, на брата как-то повлияет, может, его даже отчислят.
Найденных в Красноярске подростка и девушку доставили в отдел

Найденных в Красноярске подростка и девушку допросят в отделе

КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Подросток из Красноярска, ранее считавшийся похищенным, и сопровождавшая его девушка доставлены в отдел, они будут допрошены, сообщает СК РФ.
"В настоящее время подросток и девушка доставлены в следственный отдел, они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Мужчина в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа. В пятницу вечером подросток был найден вместе с малознакомой девушкой в арендованной мошенниками квартире.
СМИ назвали причину исчезновения подростка в Красноярске
