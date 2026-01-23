Найденных в Красноярске подростка и девушку доставили в отдел

"В настоящее время подросток и девушка доставлены в следственный отдел, они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.