В Пятигорске задержали начальника управления ФАДН

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Силовики задержали начальника управления Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Сергея Разживина, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Разживин задержан", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.

Нанесенный бюджету ущерб, по данным "Коммерсанта", оценивается в 20 миллионов рублей, а меру ему планируют избрать в Пятигорске.