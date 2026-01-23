СМИ раскрыли подробности формата переговоров в Абу-Даби

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби идут в самых разных форматах, участники часто делятся на группы, обсуждая отдельные темы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя украинской делегации.
"Переговоры идут во множестве различных форматов: иногда участники отходят в сторону, чтобы обсудить что-то отдельно, иногда все собираются вместе, иногда несколько групп разбиваются по темам", - цитирует агентство слова источника.
В пятницу в Абу-Даби проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Вчера, 20:58