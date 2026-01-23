Офис Зеленского заявил, что переговоры в Абу-Даби пока не начались

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского утверждает, что трехсторонние переговоры РФ, Украины и США в Абу-Даби еще не начались, официального времени начала переговоров пока не было, сообщает украинский телеканал "Новости. Live".
"Официального времени начала переговоров пока нет. Часть команд уже прибыла на место и может проводить неформальные обсуждения, но это не означает старт переговоров", - говорится в сообщении канала со ссылкой на советника Зеленского Дмитрия Литвина.
В офисе Зеленского заявляют, что делегации якобы часто работают в "гибком формате во время обеда", в ожидании, без четких временных рамок.
"Такие контакты не следует воспринимать как классическую политическую встречу в обычном формате", - сообщает канал со ссылкой на Литвина.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.