Рейтинг@Mail.ru
Офис Зеленского заявил, что переговоры в Абу-Даби пока не начались - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/peregovory-2069880692.html
Офис Зеленского заявил, что переговоры в Абу-Даби пока не начались
Офис Зеленского заявил, что переговоры в Абу-Даби пока не начались - РИА Новости, 23.01.2026
Офис Зеленского заявил, что переговоры в Абу-Даби пока не начались
Офис Владимира Зеленского утверждает, что трехсторонние переговоры РФ, Украины и США в Абу-Даби еще не начались, официального времени начала переговоров пока не РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T14:33:00+03:00
2026-01-23T14:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир зеленский
юрий ушаков
игорь костюков (генштаб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069797131.html
https://ria.ru/20260123/peregovory-2069743213.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, владимир зеленский, юрий ушаков, игорь костюков (генштаб)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Игорь Костюков (Генштаб)
Офис Зеленского заявил, что переговоры в Абу-Даби пока не начались

В офисе Зеленского утверждают, что переговоры в Абу-Даби пока не начались

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского утверждает, что трехсторонние переговоры РФ, Украины и США в Абу-Даби еще не начались, официального времени начала переговоров пока не было, сообщает украинский телеканал "Новости. Live".
Телеканал Sky News со ссылкой на своего корреспондента Салли Локвуд утверждал ранее в пятницу, что переговоры с участием делегаций РФ, Украины и США в Абу-Даби уже начались.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зеленский расширил состав делегации на переговорах в Абу-Даби
Вчера, 11:38
"Официального времени начала переговоров пока нет. Часть команд уже прибыла на место и может проводить неформальные обсуждения, но это не означает старт переговоров", - говорится в сообщении канала со ссылкой на советника Зеленского Дмитрия Литвина.
В офисе Зеленского заявляют, что делегации якобы часто работают в "гибком формате во время обеда", в ожидании, без четких временных рамок.
"Такие контакты не следует воспринимать как классическую политическую встречу в обычном формате", - сообщает канал со ссылкой на Литвина.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Ушаков рассказал о заседании трехсторонней рабочей группы в Абу-Даби
Вчера, 04:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЮрий УшаковИгорь Костюков (Генштаб)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала