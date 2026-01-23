https://ria.ru/20260123/peregovory-2069832434.html
Песков рассказал о предстоящих переговорах делегаций России, Украины и США
Песков рассказал о предстоящих переговорах делегаций России, Украины и США - РИА Новости, 23.01.2026
Песков рассказал о предстоящих переговорах делегаций России, Украины и США
Владимир Путин проинструктировал членов российской делегации перед переговорами с США и Украиной в ОАЭ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2026
Песков рассказал о предстоящих переговорах делегаций России, Украины и США
Песков: делегация РФ на встрече с США и Украиной получила инструкции от Путина
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владимир Путин проинструктировал членов российской делегации перед переговорами с США и Украиной в ОАЭ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Вчера ночью они получили инструкции от главы государства", — рассказал он.
Песков уточнил, что рабочая группа по вопросам безопасности вылетела в Абу-Даби утром в пятницу, она состоит из представителей Минобороны. Время начала встречи определится по мере прибытия участников, при необходимости контакты состоятся в пятницу и субботу.
Представитель Кремля напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы. Часть средств из замороженных в США российских активов могут направить на восстановление пострадавших там территорий.
В ОАЭ в пятницу и субботу встретятся и руководители двухсторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев
и спецпосланник Стив Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных средств, добавил Песков.
«
"Что касается денег, которые арестованы в США, точную сумму я называть не буду, скажу, что это чуть меньше пяти миллиардов долларов", — пояснил он.
В ночь на пятницу Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и США решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины. Делегацию Москвы возглавит начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.