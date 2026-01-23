Рейтинг@Mail.ru
Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 23.01.2026 (обновлено: 23:37 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/oruzhie-2069975987.html
Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы
Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы - РИА Новости, 23.01.2026
Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы
Состояние Михала Стрнада, владельца и руководителя оборонной компании Czechoslovak Group выросло до 37 миллиардов долларов, об этом свидетельствуют данные... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T20:19:00+03:00
2026-01-23T23:37:00+03:00
в мире
украина
чехия
амстердам
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922008072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d843d40923645ef7c411b30605cba12.jpg
https://ria.ru/20250529/milliarder-2019786595.html
https://ria.ru/20251027/ukraina-2051022872.html
украина
чехия
амстердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922008072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04db081b3795c125b0c8f81b4d29fd2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, чехия, амстердам, евросоюз
В мире, Украина, Чехия, Амстердам, Евросоюз
Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы

Богатейшим оборонщиком в мире стал поставщик снарядов на Украину Стрнад

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Состояние Михала Стрнада, владельца и руководителя оборонной компании Czechoslovak Group выросло до 37 миллиардов долларов, об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
Впервые ценными бумагами компании начали торговать в Амстердаме. Утром акции можно было купить за 31,5 евро, что оценило компанию более чем в 31 миллиард евро. Во время торгов рост котировок достиг 32%.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Поставщик оружия Украине стал самым богатым человеком в Восточной Европе
29 мая 2025, 15:31
Такой рост состояния компании сделал Стрнада самым богатым бизнесменом в оборонном секторе.
Компания CSG развивалась на основе бизнеса отца Михала Стрнада, Ярослава, который в начале 1990-х годов покупал старые советские танки и другую военную технику с первоначальным замыслом продать их как металлолом. Но вскоре он обнаружил спрос на запасные части и отремонтированное военное оборудование в некоторых странах Африки.
Кроме того, Стрнад-старший сумел извлечь выгоду из политических связей в самой Чехии.
Ныне на предприятиях компании CSG в различных странах Европы, а также в США и Индии работает в общей сложности около 14 тысяч человек. В 2024 году компания купила Kinetic Group, владельца известного бренда Remington и одного из крупнейших американских производителей малокалиберных боеприпасов, используемых охотниками и спортивными стрелками.
В состав холдинговой компании CSG также входят, в частности, производитель автомобилей Tatra Trucks, армейская компания Excalibur и производитель радаров Retia.
В прошлом году Саннд стал самым богатым человеком Чехии и Восточной Европы по версии Bloomberg Billionaires Index с капиталом 17,1 миллиарда долларов.
На Украине CSG ранее сообщала о выручке в размере 1,7 миллиарда евро, что в четыре раза превышает показатель 2023 года. В странах ЕС выручка группы выросла на 90 процентов — до одного миллиарда евро, а в Чехии она почти удвоилась и составила 0,5 миллиарда евро. Европейские заказы без учета Украины обеспечили 43,5 процента выручки CSG, тогда как на Украину пришлось 42,8 процента.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Маленький оружейный магазин обманул Украину на миллиард долларов, пишут СМИ
27 октября 2025, 19:09
 
В миреУкраинаЧехияАмстердамЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала