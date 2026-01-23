Строитель объяснил, почему ТЦ в Новосибирске не подлежал госстройнадзору

НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Здания, подобные обрушившемуся двухэтажному торговому центру в Новосибирске, не подлежат государственному строительному надзору, также на них распространяется облегченная процедура приемки, сообщил РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Новосибирские строители" Денис Себелев.

Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали две женщины, одна из которых госпитализирована. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий мужчина скончался.

"Визуально таких зданий по городу достаточно много. Эти здания у нас – до 1,5 тысячи квадратных метров и два этажа - государственному строительному надзору не подлежат. Они по идее должны получать разрешение на строительство, а затем разрешение на ввод, но без государственного строительного надзора – там облегченная процедура строительства и приемки… Законодатель определил, как это должно строиться и как приниматься, и, если все соблюдается, тот, кто выдал разрешение на ввод, тот и несет ответственность", - рассказал эксперт.

По его словам, законодатель определил, каким образом должны строиться такие здания и как приниматься в эксплуатацию. В таком случае, если всё соблюдается, то ответственность должен нести орган, выдавший разрешение на ввод здания.