Строитель объяснил, почему ТЦ в Новосибирске не подлежал госстройнадзору - РИА Новости, 23.01.2026
07:43 23.01.2026
Строитель объяснил, почему ТЦ в Новосибирске не подлежал госстройнадзору
Строитель объяснил, почему ТЦ в Новосибирске не подлежал госстройнадзору
2026
Строитель объяснил, почему ТЦ в Новосибирске не подлежал госстройнадзору

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Здания, подобные обрушившемуся двухэтажному торговому центру в Новосибирске, не подлежат государственному строительному надзору, также на них распространяется облегченная процедура приемки, сообщил РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Новосибирские строители" Денис Себелев.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали две женщины, одна из которых госпитализирована. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий мужчина скончался.
СК предъявил обвинение собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ
05:48
"Визуально таких зданий по городу достаточно много. Эти здания у нас – до 1,5 тысячи квадратных метров и два этажа - государственному строительному надзору не подлежат. Они по идее должны получать разрешение на строительство, а затем разрешение на ввод, но без государственного строительного надзора – там облегченная процедура строительства и приемки… Законодатель определил, как это должно строиться и как приниматься, и, если все соблюдается, тот, кто выдал разрешение на ввод, тот и несет ответственность", - рассказал эксперт.
По его словам, законодатель определил, каким образом должны строиться такие здания и как приниматься в эксплуатацию. В таком случае, если всё соблюдается, то ответственность должен нести орган, выдавший разрешение на ввод здания.
"Из того, что было видно по данному зданию, так как его вводили в эксплуатацию судебным решением, то, скорее всего, там была судебная экспертиза и какой-то пакет документов, который подтверждал безопасность этого здания. Это все, что можно сказать, не глядя", - сказал Себелев.
Появились кадры разбора завалов ТЦ в Новосибирске
