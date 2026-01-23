Рейтинг@Mail.ru
Собственник рухнувшего в Новосибирске ТЦ рассказал, почему не признал вину
14:57 23.01.2026 (обновлено: 14:59 23.01.2026)
Собственник рухнувшего в Новосибирске ТЦ рассказал, почему не признал вину
2026
происшествия, новосибирск, россия
Происшествия, Новосибирск, Россия
Собственник рухнувшего в Новосибирске ТЦ рассказал, почему не признал вину

Турков не признал вину из-за не установления причины обрушения ТЦ в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Собственник обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра Сергей Турков заявил, что не признает свою вину, так как причина обрушения здания не установлена, а уборкой снега занимался конкретный человек, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Первомайский районный суд в пятницу заключил Туркова под стражу до 22 марта 2026 года. Он обвиняется по пунктам "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).
Собственник обрушившегося ТЦ в Новосибирске заявил, что помогал МЧС
Вчера, 14:14
"Исходя из материалов, вы не признаете вину и приводите сведения, что вопросами, связанными с уборкой снега, занимался конкретный человек, кроме того, абсолютно не установлены причины обрушения здания. Обстоятельства непризнания вины связаны именно с тем, что не установлена достоверно причина обрушения здания и причина произошедших событий?" - спросил у Туркова в ходе заседания его адвокат Александр Сердюк.
"Всё верно", - ответил бизнесмен.
Турков отметил, что намерен всячески помогать следствию в установлении причин произошедшего, так, при первых же следственных действиях он в инициативном порядке передал сотрудникам СК все документы, касающиеся здания, а также отдал свой телефон, сообщив все пароли.
"Намерен не препятствовать, а только помогать", - отметил он.
"Я выступал только в качестве заказчика (строительства здания – ред.) и никак не принимал участие в проектировании… Только выдал техзадание и, согласно техническому заданию, они выполняли, согласно, наверное, норм и правил… Сторонняя организация, совершенно стороннее юридическое лицо, никак со мной не связанное", - сказал Турков.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в среду в Новосибирске на улице Наумова, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался.
Строитель объяснил, почему ТЦ в Новосибирске не подлежал госстройнадзору
Вчера, 07:43
 
