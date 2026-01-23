Собственник рухнувшего в Новосибирске ТЦ рассказал, почему не признал вину

НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Собственник обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра Сергей Турков заявил, что не признает свою вину, так как причина обрушения здания не установлена, а уборкой снега занимался конкретный человек, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Первомайский районный суд в пятницу заключил Туркова под стражу до 22 марта 2026 года. Он обвиняется по пунктам "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

"Исходя из материалов, вы не признаете вину и приводите сведения, что вопросами, связанными с уборкой снега, занимался конкретный человек, кроме того, абсолютно не установлены причины обрушения здания. Обстоятельства непризнания вины связаны именно с тем, что не установлена достоверно причина обрушения здания и причина произошедших событий?" - спросил у Туркова в ходе заседания его адвокат Александр Сердюк.

"Всё верно", - ответил бизнесмен.

Турков отметил, что намерен всячески помогать следствию в установлении причин произошедшего, так, при первых же следственных действиях он в инициативном порядке передал сотрудникам СК все документы, касающиеся здания, а также отдал свой телефон, сообщив все пароли.

"Намерен не препятствовать, а только помогать", - отметил он.

"Я выступал только в качестве заказчика (строительства здания – ред.) и никак не принимал участие в проектировании… Только выдал техзадание и, согласно техническому заданию, они выполняли, согласно, наверное, норм и правил… Сторонняя организация, совершенно стороннее юридическое лицо, никак со мной не связанное", - сказал Турков.