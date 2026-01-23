Защита обжалует арест собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ

Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в среду в Новосибирске, предварительно, из-за скопившегося снега. Один человек скончался, двое пострадали. По данным мэрии, обрушившееся здание изначально было самовольной постройкой. Власти обращались в суд с требованием о сносе строения, однако собственник подал встречный иск о признании права собственности на объект. В итоге стороны заключили мировое соглашение, его утвердил суд. Таким образом, самовольно возведенное строение было узаконено.