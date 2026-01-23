Рейтинг@Mail.ru
Защита обжалует арест собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ
13:03 23.01.2026
Защита обжалует арест собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ
Защита обжалует арест собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Защита арестованного судом в пятницу собственника обрушившегося в Новосибирске торгового центра Сергея Туркова обжалует это решение суда, сообщил РИА Новости адвокат Александр Сердюк.
"Безусловно, защита будет оспаривать это решение", - сказал он агентству.
Ранее в пятницу Первомайский районный суд Новосибирска заключил Туркова под стражу до 22 марта 2026 года.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в среду в Новосибирске, предварительно, из-за скопившегося снега. Один человек скончался, двое пострадали. По данным мэрии, обрушившееся здание изначально было самовольной постройкой. Власти обращались в суд с требованием о сносе строения, однако собственник подал встречный иск о признании права собственности на объект. В итоге стороны заключили мировое соглашение, его утвердил суд. Таким образом, самовольно возведенное строение было узаконено.
Строитель объяснил, почему ТЦ в Новосибирске не подлежал госстройнадзору
