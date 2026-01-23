Рейтинг@Mail.ru
СК попросил арестовал собственника ТЦ, обрушившегося в Новосибирске
11:24 23.01.2026 (обновлено: 11:35 23.01.2026)
СК попросил арестовал собственника ТЦ, обрушившегося в Новосибирске
СК попросил арестовал собственника ТЦ, обрушившегося в Новосибирске
происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, россия
Происшествия, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ), Новосибирская область, Россия
НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Следствие просит об аресте собственника обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра Сергея Туркова, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда.
"Следователь... ходатайствует избрать в отношении Туркова меру пресечения виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 22 марта 2026 года включительно", - сказала судья Дарья Дмитриева.
Ранее в прокуратуре Новосибирской области РИА Новости сообщили, что Туркову предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). Первомайский районный суд рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в среду 21 января в Новосибирске на улице Наумова, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался.
По данным мэрии Новосибирска, обрушившееся здание изначально было самовольной постройкой. Власти обращались в суд с требованием о сносе строения, однако собственник подал встречный иск о признании права собственности на объект. В итоге стороны заключили мировое соглашение, его утвердил суд. Таким образом, самовольно возведенное строение было узаконено.
Строитель объяснил, почему ТЦ в Новосибирске не подлежал госстройнадзору
