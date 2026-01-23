В Нидерландах парламент призвал к независимости ЕС от США

ГААГА, 23 янв - РИА Новости. Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов приняла резолюцию с целью ускорить достижение стратегической независимости Европы от США на фоне политики президента США Дональда Трампа, пишет газета Trouw

"Эпоха "потакания, уговоров и угождения" президенту Трампу закончилась... Парламент считает, что Нидерланды Европа должны как можно скорее обрести независимость от США", - пишет газета.

По ее данным, соответствующую резолюцию, предложенную оппозиционным левом блоком "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA), поддержали формирующие коалицию партии "Демократы 66" (D66), Народная партия за свободу и демократию (VVD) и "Христианско-демократический призыв" (CDA). Против выступили правые Партия свободы (PVV), JA21, "Форум за демократию" (FvD).

Как пишет издание, депутат парламента Нидерландов от левого блока Ката Пири заявила, что после 80 лет сотрудничества с Вашингтоном Европа "больше не может рассчитывать на Соединенные Штаты", указав на возникшие сомнения в жизнеспособности НАТО

По словам депутата парламента от "Фермерско-гражданского движения" (BBB) Хенка Вермеера, Европа "пробудилась от транса" и должна признать возвращение жесткой геополитики.

"Теперь нам придется адаптироваться к этой реальности и начать практиковать зрелую геополитику", - приводит газета его слова.

Парламент также призвал правительство держать "в резерве" пакет экономических санкций против США