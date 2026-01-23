Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах парламент призвал к независимости ЕС от США
15:08 23.01.2026
В Нидерландах парламент призвал к независимости ЕС от США
В Нидерландах парламент призвал к независимости ЕС от США - РИА Новости, 23.01.2026
В Нидерландах парламент призвал к независимости ЕС от США
Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов приняла резолюцию с целью ускорить достижение стратегической независимости Европы от США на фоне... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
нидерланды
европа
сша
дональд трамп
нато
нидерланды
европа
сша
в мире, нидерланды, европа, сша, дональд трамп, нато
В мире, Нидерланды, Европа, США, Дональд Трамп, НАТО
В Нидерландах парламент призвал к независимости ЕС от США

Trouw: в Нидерландах парламент призвал к независимости ЕС от США

© AP Photo / Peter DejongЗдание парламента Нидерландов в Гааге
Здание парламента Нидерландов в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Здание парламента Нидерландов в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 23 янв - РИА Новости. Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов приняла резолюцию с целью ускорить достижение стратегической независимости Европы от США на фоне политики президента США Дональда Трампа, пишет газета Trouw.
"Эпоха "потакания, уговоров и угождения" президенту Трампу закончилась... Парламент считает, что Нидерланды и Европа должны как можно скорее обрести независимость от США", - пишет газета.
Глава МИД Нидерландов предрек Европе три беспокойных года
Глава МИД Нидерландов предрек Европе три беспокойных года
Вчера, 14:55
По ее данным, соответствующую резолюцию, предложенную оппозиционным левом блоком "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA), поддержали формирующие коалицию партии "Демократы 66" (D66), Народная партия за свободу и демократию (VVD) и "Христианско-демократический призыв" (CDA). Против выступили правые Партия свободы (PVV), JA21, "Форум за демократию" (FvD).
Как пишет издание, депутат парламента Нидерландов от левого блока Ката Пири заявила, что после 80 лет сотрудничества с Вашингтоном Европа "больше не может рассчитывать на Соединенные Штаты", указав на возникшие сомнения в жизнеспособности НАТО.
По словам депутата парламента от "Фермерско-гражданского движения" (BBB) Хенка Вермеера, Европа "пробудилась от транса" и должна признать возвращение жесткой геополитики.
"Теперь нам придется адаптироваться к этой реальности и начать практиковать зрелую геополитику", - приводит газета его слова.
Парламент также призвал правительство держать "в резерве" пакет экономических санкций против США.
В четверг премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что отношения Европы и США изменились и уже никогда не будут прежними. По его словам, Европа должна занять более прочную позицию, а для этого среди прочего нужно обеспечить ускорение ее экономического роста.
Мерц призвал Европу к независимости от США и к борьбе с политикой Трампа
Мерц призвал Европу к независимости от США и к борьбе с политикой Трампа
16 января, 23:47
 
В миреНидерландыЕвропаСШАДональд ТрампНАТО
 
 
