В Мозамбике из-за наводнений погибли 122 человека
В результате наводнений в Мозамбике погибли 122 человека, число пострадавших превышает 720 тысяч человек, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:34:00+03:00
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В результате наводнений в Мозамбике погибли 122 человека, число пострадавших превышает 720 тысяч человек, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
«
"На данный момент власти сообщают о 122 погибших в результате стихийных бедствий. Количество пострадавших превышает 720 тысяч человек. В эпицентре катаклизма находятся провинции юга и центра республики, в некоторых районах уровень воды доходит до 9 метров", - сказали агентству в посольстве.
"Наиболее остро на данный момент стоят вопросы о перемещении жителей из пострадавших районов, организации центров временного размещения, оказания населению необходимой медицинской и гуманитарной помощи, а также проведение аварийно-спасательных и инженерно-реконструкционных работ", - добавили там.