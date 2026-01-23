Рейтинг@Mail.ru
В Мозамбике из-за наводнений погибли 122 человека
16:34 23.01.2026 (обновлено: 16:49 23.01.2026)
В Мозамбике из-за наводнений погибли 122 человека
В Мозамбике из-за наводнений погибли 122 человека - РИА Новости, 23.01.2026
В Мозамбике из-за наводнений погибли 122 человека
В результате наводнений в Мозамбике погибли 122 человека, число пострадавших превышает 720 тысяч человек, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 23.01.2026
мозамбик, россия, в мире, происшествия
Мозамбик, Россия, В мире, Происшествия
В Мозамбике из-за наводнений погибли 122 человека

Количество пострадавших из-за наводнений в Мозамбике превышает 720 тыс человек

© AP PhotoАвтомобили на поврежденной наводнением дороге в Мозамбике
Автомобили на поврежденной наводнением дороге в Мозамбике - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo
Автомобили на поврежденной наводнением дороге в Мозамбике
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В результате наводнений в Мозамбике погибли 122 человека, число пострадавших превышает 720 тысяч человек, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"На данный момент власти сообщают о 122 погибших в результате стихийных бедствий. Количество пострадавших превышает 720 тысяч человек. В эпицентре катаклизма находятся провинции юга и центра республики, в некоторых районах уровень воды доходит до 9 метров", - сказали агентству в посольстве.
"Наиболее остро на данный момент стоят вопросы о перемещении жителей из пострадавших районов, организации центров временного размещения, оказания населению необходимой медицинской и гуманитарной помощи, а также проведение аварийно-спасательных и инженерно-реконструкционных работ", - добавили там.
Военнослужащие оказывают помощь пострадавшим от наводнения в Мозамбике - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Россия обсуждает помощь Мозамбику в ликвидации последствий наводнений
Мозамбик Россия В мире Происшествия
 
 
