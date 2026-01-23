В центре Москвы загорелось административное здание

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Огнеборцы ликвидируют пожар в реконструируемом четырехэтажном административном здании в Среднем Кисловском переулке в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Пожарный расчет МЧС РФ на месте пожара в реконструируемом четырехэтажном административном здании в Среднем Кисловском переулке

"Столичные огнеборцы ликвидируют загорание в реконструируемом здании... Поступило сообщение о пожаре по адресу: Средний Кисловский переулок, дом 11/4, строение 2... В четырехэтажном административном здании находящемся на реконструкции происходит скрытое горение межэтажных перекрытий", - говорится в сообщении пресс-службы.