В центре Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 23.01.2026
08:59 23.01.2026 (обновлено: 11:04 23.01.2026)
В центре Москвы загорелось административное здание
Огнеборцы ликвидируют пожар в реконструируемом четырехэтажном административном здании в Среднем Кисловском переулке в центре Москвы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.01.2026
2026
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Огнеборцы ликвидируют пожар в реконструируемом четырехэтажном административном здании в Среднем Кисловском переулке в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Столичные огнеборцы ликвидируют загорание в реконструируемом здании... Поступило сообщение о пожаре по адресу: Средний Кисловский переулок, дом 11/4, строение 2... В четырехэтажном административном здании находящемся на реконструкции происходит скрытое горение межэтажных перекрытий", - говорится в сообщении пресс-службы.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация уточняется.
