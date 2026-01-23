https://ria.ru/20260123/moskva-2069762112.html
В центре Москвы загорелось административное здание
В центре Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 23.01.2026
В центре Москвы загорелось административное здание
Огнеборцы ликвидируют пожар в реконструируемом четырехэтажном административном здании в Среднем Кисловском переулке в центре Москвы, сообщили в пресс-службе...
В центре Москвы загорелось административное здание
