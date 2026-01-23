Мошенники обманывают россиян, представляясь соседями по подъезду

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мошенники пытаются обмануть россиян, представляясь соседями по подъезду, чтобы выманить деньги на новый домофон, выяснило РИА Новости.

По этой схеме мошенники звонят на мобильные номера россиян, представляются их соседями, называя номер квартиры в подъезде, и предлагают заказать новый домофон.