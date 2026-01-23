Рейтинг@Mail.ru
Мошенники обманывают россиян, представляясь соседями по подъезду - РИА Новости, 23.01.2026
06:53 23.01.2026
Мошенники обманывают россиян, представляясь соседями по подъезду
Мошенники обманывают россиян, представляясь соседями по подъезду
Мошенники пытаются обмануть россиян, представляясь соседями по подъезду, чтобы выманить деньги на новый домофон, выяснило РИА Новости.
2026-01-23T06:53:00+03:00
2026-01-23T06:53:00+03:00
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мошенники пытаются обмануть россиян, представляясь соседями по подъезду, чтобы выманить деньги на новый домофон, выяснило РИА Новости.
По этой схеме мошенники звонят на мобильные номера россиян, представляются их соседями, называя номер квартиры в подъезде, и предлагают заказать новый домофон.
Зачастую мошенники прокалываются, называя номер квартиры, где проживает собеседник.
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
