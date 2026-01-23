Путин назвал гибридную микроэлектронику шансом на прорыв для России

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что российские научные разработки в сфере гибридной микроэлектроники станут для страны шансом сделать шаг вперед в развитии этой сферы.

Говоря об исследованиях, проводимых институтом квантовых технологий в МФТИ, Ливанов упомянул о развитии элементной базы. Речь идет не только о традиционной микроэлектронике, но и о так называемой гибридной микроэлектронике, уточнил он: это устройства с той же функциональностью, но они более удобны, практичны и дешевле в изготовлении.

"У вас много оппонентов здесь", - отреагировал на это Путин.

Ректор вуза согласился, отметив активный рост мирового рынка микроэлектроники.

Ливанов признал, что гибридная микроэлектроника в ближайшее время не заменит традиционную, однако указал на важность соответствующих разработок. Ректор МФТИ подчеркнул, что Россия в этой сфере конкурентоспособна.