Путин назвал гибридную микроэлектронику шансом на прорыв для России
Президент РФ Владимир Путин считает, что российские научные разработки в сфере гибридной микроэлектроники станут для страны шансом сделать шаг вперед в развитии РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что российские научные разработки в сфере гибридной микроэлектроники станут для страны шансом сделать шаг вперед в развитии этой сферы.
Президент в пятницу приехал в Московский физико-технический институт
. Ректор вуза Дмитрий Ливанов
рассказал Путину
об общей структуре, исследовательской работе отдельных институтов и планах развития Физтеха.
Говоря об исследованиях, проводимых институтом квантовых технологий в МФТИ, Ливанов упомянул о развитии элементной базы. Речь идет не только о традиционной микроэлектронике, но и о так называемой гибридной микроэлектронике, уточнил он: это устройства с той же функциональностью, но они более удобны, практичны и дешевле в изготовлении.
"У вас много оппонентов здесь", - отреагировал на это Путин.
Ректор вуза согласился, отметив активный рост мирового рынка микроэлектроники.
Ливанов признал, что гибридная микроэлектроника в ближайшее время не заменит традиционную, однако указал на важность соответствующих разработок. Ректор МФТИ подчеркнул, что Россия
в этой сфере конкурентоспособна.
"Да, и это шанс для нас, может быть, сделать такой шаг вперед", - подчеркнул Путин.