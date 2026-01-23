Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал гибридную микроэлектронику шансом на прорыв для России
Наука
 
17:40 23.01.2026
Путин назвал гибридную микроэлектронику шансом на прорыв для России
Путин назвал гибридную микроэлектронику шансом на прорыв для России - РИА Новости, 23.01.2026
Путин назвал гибридную микроэлектронику шансом на прорыв для России
Президент РФ Владимир Путин считает, что российские научные разработки в сфере гибридной микроэлектроники станут для страны шансом сделать шаг вперед в развитии РИА Новости, 23.01.2026
россия, владимир путин, дмитрий ливанов, московский физико-технический институт, образование - общество
Наука, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Ливанов, Московский физико-технический институт, Образование - Общество
Путин назвал гибридную микроэлектронику шансом на прорыв для России

Путин: разработки в гибридной микроэлектронике дадут РФ шанс сделать шаг вперед

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что российские научные разработки в сфере гибридной микроэлектроники станут для страны шансом сделать шаг вперед в развитии этой сферы.
Президент в пятницу приехал в Московский физико-технический институт. Ректор вуза Дмитрий Ливанов рассказал Путину об общей структуре, исследовательской работе отдельных институтов и планах развития Физтеха.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития микроэлектроники. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Путин призвал создать отечественную платформу в сфере микроэлектроники
22 января, 20:36
Говоря об исследованиях, проводимых институтом квантовых технологий в МФТИ, Ливанов упомянул о развитии элементной базы. Речь идет не только о традиционной микроэлектронике, но и о так называемой гибридной микроэлектронике, уточнил он: это устройства с той же функциональностью, но они более удобны, практичны и дешевле в изготовлении.
"У вас много оппонентов здесь", - отреагировал на это Путин.
Ректор вуза согласился, отметив активный рост мирового рынка микроэлектроники.
Ливанов признал, что гибридная микроэлектроника в ближайшее время не заменит традиционную, однако указал на важность соответствующих разработок. Ректор МФТИ подчеркнул, что Россия в этой сфере конкурентоспособна.
"Да, и это шанс для нас, может быть, сделать такой шаг вперед", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин рассказал о задачах России в развитии микроэлектроники
28 ноября 2025, 20:59
 
НаукаРоссияВладимир ПутинДмитрий ЛивановМосковский физико-технический институтОбразование - Общество
 
 
