Малайзия вновь открыла доступ к боту Grok AI
Малайзия вновь открыла доступ к боту Grok AI - РИА Новости, 23.01.2026
Малайзия вновь открыла доступ к боту Grok AI
23.01.2026
малайзия
Малайзия вновь открыла доступ к боту Grok AI
В Малайзии сняли ограничения на доступ к боту Grok AI
ДЖАКАРТА, 23 января - РИА Новости. Малайзия вновь открыла доступ к боту Grok AI после того, как соцсеть X внедрила дополнительные меры безопасности, сообщила коммуникационная регулирующая служба страны.
Ранее в этом месяце Малайзия
временно заблокировала Grok на фоне обеспокоенности функцией, позволявшей пользователям создавать и распространять сексуализированные изображения.
"Ограничения были сняты 23 января после того, как X реализовала дополнительные меры безопасности", - подтвердил регулятор.
Уточняется, что решение было принято на фоне продолжающихся дискуссий о модерации контента, создаваемого ИИ, и онлайн-безопасности.