12:34 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/malajzija-2069826360.html
Малайзия вновь открыла доступ к боту Grok AI
технологии, малайзия, в мире, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Малайзия, В мире, Искусственный интеллект (ИИ)
Малайзия вновь открыла доступ к боту Grok AI

В Малайзии сняли ограничения на доступ к боту Grok AI

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Флагманская ИИ-модель Grok 3
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флагманская ИИ-модель Grok 3. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 23 января - РИА Новости. Малайзия вновь открыла доступ к боту Grok AI после того, как соцсеть X внедрила дополнительные меры безопасности, сообщила коммуникационная регулирующая служба страны.
Ранее в этом месяце Малайзия временно заблокировала Grok на фоне обеспокоенности функцией, позволявшей пользователям создавать и распространять сексуализированные изображения.
"Ограничения были сняты 23 января после того, как X реализовала дополнительные меры безопасности", - подтвердил регулятор.
Уточняется, что решение было принято на фоне продолжающихся дискуссий о модерации контента, создаваемого ИИ, и онлайн-безопасности.
17.01.2026
Маск запустил суперкомпьютер для тренировки чат-бота Grok
17 января, 16:46
 
ТехнологииМалайзияВ миреИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
