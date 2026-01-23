ДЖАКАРТА, 23 января - РИА Новости. Малайзия вновь открыла доступ к боту Grok AI после того, как соцсеть X внедрила дополнительные меры безопасности, сообщила коммуникационная регулирующая служба страны.

Ранее в этом месяце Малайзия временно заблокировала Grok на фоне обеспокоенности функцией, позволявшей пользователям создавать и распространять сексуализированные изображения.

"Ограничения были сняты 23 января после того, как X реализовала дополнительные меры безопасности", - подтвердил регулятор.