"Локомотив" продлил контракт с Шалуновым
Хоккей
 
13:26 23.01.2026
"Локомотив" продлил контракт с Шалуновым
"Локомотив" продлил контракт с Шалуновым
Ярославский "Локомотив" заключил новый контракт с нападающим Максимом Шалуновым, сообщается в Telegram-канале хоккейного клуба. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
"Локомотив" продлил контракт с Шалуновым

"Локомотив" продлил контракт с Шалуновым до 2028 года

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" заключил новый контракт с нападающим Максимом Шалуновым, сообщается в Telegram-канале хоккейного клуба.
Новое соглашение с 32-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2027/28.
Шалунов выступает за "Локомотив" с 2021 года. За это время нападающий сыграл 324 матча и набрал 185 очков (104 шайбы + 81 передача). Шалунов является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе столичного ЦСКА и "Локомотива". Всего в КХЛ нападающий сыграл 768 матчей и набрал 428 очков (233+195).
