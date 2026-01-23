"Локомотив" продлил контракт с Шалуновым

https://ria.ru/20260123/lokomotiv-2069856638.html
Ярославский "Локомотив" заключил новый контракт с нападающим Максимом Шалуновым, сообщается в Telegram-канале хоккейного клуба. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
