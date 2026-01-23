Рейтинг@Mail.ru
Команда "Альпин" представила новую ливрею болида

Формула-1
 
15:39 23.01.2026
Команда "Альпин" представила новую ливрею болида
Команда "Альпин" представила новую ливрею болида - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Команда "Альпин" представила новую ливрею болида
Команда "Альпин" в аккаунте в соцсети Х представила ливрею болида на новый сезон "Формулы-1". РИА Новости Спорт, 23.01.2026
спорт, пьер гасли
Формула-1, Спорт, Пьер Гасли
Команда "Альпин" представила новую ливрею болида

Команда "Формулы-1" "Альпин" представила ливрею болида на новый сезон

Команда "Альпин" представила ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"
Команда Альпин представила ливрею болида на новый сезон Формулы-1 - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Команда "Альпин" F1
Команда "Альпин" представила ливрею болида на новый сезон "Формулы-1"
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Команда "Альпин" в аккаунте в соцсети Х представила ливрею болида на новый сезон "Формулы-1".
Новый болид получил номер А526. Его носовая часть, включая систему Halo, исполнена в розовых цветах, в то время как по бокам болид окрашен в синий.
В 2026 году, как и прежде, "Альпин" будут представлять француз Пьер Гасли и аргентинец Франко Колапинто. В прошлом сезоне команда заняла последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, набрав 22 очка.
Формула-1СпортПьер Гасли
 
