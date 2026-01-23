https://ria.ru/20260123/livreya-2069896954.html
Команда "Альпин" представила новую ливрею болида
Команда "Альпин" представила новую ливрею болида - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Команда "Альпин" представила новую ливрею болида
Команда "Альпин" в аккаунте в соцсети Х представила ливрею болида на новый сезон "Формулы-1". РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T15:39:00+03:00
2026-01-23T15:39:00+03:00
2026-01-23T15:39:00+03:00
формула-1
спорт
пьер гасли
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069896579_3:0:975:547_1920x0_80_0_0_f82847a7f9c896fb000c70031a538eac.jpg
https://ria.ru/20260123/ferrari-2069892126.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069896579_151:0:880:547_1920x0_80_0_0_997219c7d69665584904e7968906c5c9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, пьер гасли
Формула-1, Спорт, Пьер Гасли
Команда "Альпин" представила новую ливрею болида
Команда "Формулы-1" "Альпин" представила ливрею болида на новый сезон