Ликсутов: число рабочих мест в столичной ОЭЗ выросло в 10 раз с 2016 года

Число рабочих мест в столичной ОЭЗ выросло в 10 раз с 2016 года

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Число рабочих мест в предприятиях особой экономической зоны "Технополис Москва" выросло с сентября 2016 года в десять раз, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он рассказал, что ОЭЗ перешла в ведение Москвы почти десять лет назад.

"За это время правительством Москвы реализованы проекты по открытию современных производств, созданию промышленной инфраструктуры и присоединению новых площадок. Благодаря этому с конца 2016 года в ОЭЗ “Технополис Москва” в 10 раз увеличилось количество высокотехнологичных рабочих мест. Сейчас здесь трудятся свыше 30 тысяч человек", – приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики слова Ликсутова.

На территории ОЭЗ действует особый налоговый режим. Инвесторы могут воспользоваться рядом льгот – например, резиденты на десять лет освобождаются от уплаты нескольких типов налогов. Для них же уменьшена налоговая ставка – она составляет 2%.