Ликсутов: число рабочих мест в столичной ОЭЗ выросло в 10 раз с 2016 года
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:10 23.01.2026
Ликсутов: число рабочих мест в столичной ОЭЗ выросло в 10 раз с 2016 года
Ликсутов: число рабочих мест в столичной ОЭЗ выросло в 10 раз с 2016 года - РИА Новости, 23.01.2026
Ликсутов: число рабочих мест в столичной ОЭЗ выросло в 10 раз с 2016 года
Число рабочих мест в предприятиях особой экономической зоны "Технополис Москва" выросло с сентября 2016 года в десять раз, заявил заместитель столичного мэра по РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T09:10:00+03:00
2026-01-23T09:10:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
москва
поддержка бизнеса
москва
Новости
ru-RU
максим ликсутов, москва, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Москва, Поддержка бизнеса
Ликсутов: число рабочих мест в столичной ОЭЗ выросло в 10 раз с 2016 года

Максим Ликсутов: число рабочих мест в ОЭЗ Москвы выросло в 10 раз с 2016 года

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Число рабочих мест в предприятиях особой экономической зоны "Технополис Москва" выросло с сентября 2016 года в десять раз, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он рассказал, что ОЭЗ перешла в ведение Москвы почти десять лет назад.
"За это время правительством Москвы реализованы проекты по открытию современных производств, созданию промышленной инфраструктуры и присоединению новых площадок. Благодаря этому с конца 2016 года в ОЭЗ “Технополис Москва” в 10 раз увеличилось количество высокотехнологичных рабочих мест. Сейчас здесь трудятся свыше 30 тысяч человек", – приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики слова Ликсутова.
На территории ОЭЗ действует особый налоговый режим. Инвесторы могут воспользоваться рядом льгот – например, резиденты на десять лет освобождаются от уплаты нескольких типов налогов. Для них же уменьшена налоговая ставка – она составляет 2%.
Ранее Ликсутов рассказал, что с сентября 2016 года число резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" выросло в 3,4 раза – до 128 компаний.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Максим Ликсутов
Москва
Поддержка бизнеса
 
 
