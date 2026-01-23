В Ростовской области кусок льда пробил стекло автобуса, водитель погиб

Автобус, водитель которого погиб в результате попадания в лобовое стекло куска льда на трассе в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Кусок льда пробил стекло автобуса на трассе в Ростовской области, водитель погиб, пассажиры не пострадали, сообщила Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло в четверг вечером на 73-м километре автодороги в Егорлыкском районе. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, кусок льда влетел в лобовое стекло автобуса, следующего по маршруту "Ростов - Ставрополь", после чего транспортное средство съехало в кювет.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автобуса погиб на месте", - говорится в сообщении.