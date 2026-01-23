Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области кусок льда пробил стекло автобуса, водитель погиб
13:19 23.01.2026
В Ростовской области кусок льда пробил стекло автобуса, водитель погиб
Кусок льда пробил стекло автобуса на трассе в Ростовской области, водитель погиб, пассажиры не пострадали, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 23.01.2026
ростовская область
происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
© Фото : Госавтоинспекция Ростовской областиАвтобус, водитель которого погиб в результате попадания в лобовое стекло куска льда на трассе в Ростовской области
Автобус, водитель которого погиб в результате попадания в лобовое стекло куска льда на трассе в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Кусок льда пробил стекло автобуса на трассе в Ростовской области, водитель погиб, пассажиры не пострадали, сообщила Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло в четверг вечером на 73-м километре автодороги в Егорлыкском районе. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, кусок льда влетел в лобовое стекло автобуса, следующего по маршруту "Ростов - Ставрополь", после чего транспортное средство съехало в кювет.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автобуса погиб на месте", - говорится в сообщении.
На момент ДТП в салоне находились 20 пассажиров, пострадавших среди них нет.
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Граждане Китая не пострадали в ДТП с автобусом в Приморье
ПроисшествияРостовская область
 
 
