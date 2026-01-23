https://ria.ru/20260123/kusok-2069850172.html
В Ростовской области кусок льда пробил стекло автобуса, водитель погиб
Кусок льда пробил стекло автобуса на трассе в Ростовской области, водитель погиб, пассажиры не пострадали, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 23.01.2026
ростовская область
В Ростовской области кусок льда пробил стекло автобуса, водитель погиб
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Кусок льда пробил стекло автобуса на трассе в Ростовской области, водитель погиб, пассажиры не пострадали, сообщила Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло в четверг вечером на 73-м километре автодороги в Егорлыкском районе. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, кусок льда влетел в лобовое стекло автобуса, следующего по маршруту "Ростов - Ставрополь", после чего транспортное средство съехало в кювет.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автобуса погиб на месте", - говорится в сообщении.
На момент ДТП в салоне находились 20 пассажиров, пострадавших среди них нет.