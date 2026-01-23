Судьба дуэта "Кролики": почему Данилец и Моисеенко исчезли со сцены

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Фраза "Кролики — это не только ценный мех, но и три-четыре килограмма легкоусвояемого мяса" стала легендой эстрадного юмора. Владимир Данилец и Владимир Моисеенко гремели на всю страну, заполняли залы, их узнавали на улицах. Но сегодня о них почти ничего не слышно.

Концертов нет. Телевидение молчит. Что случилось с одним из самых успешных юмористических дуэтов постсоветского пространства?

Как два Владимира стали "Кроликами"

Владимир Моисеенко родился 19 марта 1963-го в поселке Глебычево Ленинградской области, в семье военного. Из-за частых переездов семья в итоге осела в Киеве — там будущий артист вырос и получил образование.

Владимир Данилец появился на свет 9 сентября 1960-го в селе Дмитровка Черниговской области. Отец руководил местной самодеятельностью и хором, мать работала на госслужбе, обладала прекрасным голосом. Мальчик мечтал стать певцом, занимался вокалом. Однако преподавательница однажды посоветовала ему сменить жанр — сильных данных для вокалиста у него не было, зато актерский талант, чувство юмора и способность рассказывать истории были на высоте.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Площадь Независимости в Киеве, Украина © AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Площадь Независимости в Киеве, Украина

Оба Владимира поступили в Киевское училище эстрадно-циркового искусства. Там и познакомились. В 1987-м режиссер Евгений Перебийнос объединил их в дуэт под названием "Кролики" — по первой миниатюре, с которой они вышли на сцену. Автором номера был Владимир Перцов.

В 1989-м дуэт выступил на Всесоюзном конкурсе артистов юмористического жанра. Путь к финалу был непростым — первый тур прошли легко, во второй и третий попали с трудом. Но когда показали коронный номер про кроликов, зал взорвался — смеялись все: жюри, зрители, операторы.

После выступления к ним подошла девушка: похвалила выступление и представилась Региной Дубовицкой. "Даже если ничего не получите в конкурсе, я беру вас в свою передачу".

"Мы сразу же сделали вид, что узнали ее", — вспоминали артисты.

Дуэт стал лауреатом конкурса, попал в "Аншлаг" — и оба проснулись знаменитыми. "Нас останавливали на улице, брали автографы. А когда я сел в троллейбус, водитель посмотрел на меня в зеркало заднего вида, взял микрофон и сказал: "Товарищи, в нашем троллейбусе едет артист, который сегодня ночью сказал: "Кролики — это не только ценный мех, но и три-четыре килограмма легкоусвояемого мяса", — рассказывал Данилец.

Когда начались проблемы

Долгие годы "Кролики" пользовались огромной популярностью. Они не боялись конкуренции даже с молодым "Comedy Club", называли себя вечной классикой и не переживали за аудиторию.

Дуэт одинаково тепло относился и к Украине, и к России. Считали себя украинскими артистами, но регулярно гастролировали в соседней стране. Однако после 2013-го ситуация стала меняться. В украинских СМИ их начали называть "предателями", концерты срывались.

Юмористы не молчали. Они продолжали утверждать, что кто-то специально пытается рассорить два народа, призывали держаться вместе, жить в мире. Данилец публично раскритиковал перевод Пушкина на украинский язык. После этого травля усилилась.

В 2015-м в Трускавце сорвались несколько концертов — зрители собрались, но у входа их встретила толпа с коктейлями Молотова.

В 2019-м "Кроликов" внесли в список сайта "Миротворец"*. С этого момента выступать на родине стало практически невозможным. Зато активно гастролировали по России и другим странам.

После февраля 2022-го

Весной 2022-го от Данильца и Моисеенко стали требовать на Украине "активной позиции". Но комики не стали делать политические заявления.

Весной 2023-го стало известно о гастролях по США — в организации помогала дочь Моисеенко. Однако украинские "активисты" сделали все, чтобы восемь из девяти концертов не состоялись. Представители украинской диаспоры преграждали путь артистам.

После этого дуэт снова исчез из поля.

Появление на похоронах

Осенью 2023-го "Кроликов" заметили на церемонии прощания с украинской певицей Ниной Матвиенко, которая скончалась 8 ноября.

© Укртелефильм (1990) Народная артистка Украины Нина Матвиенко © Укртелефильм (1990) Народная артистка Украины Нина Матвиенко

На прощании они появились открыто, не прячась от камер.

Секрет 35 лет вместе

Артисты объясняли , как им удалось продержаться вместе больше трех десятилетий.

"Какие-то основополагающие вещи мы сели и обговорили на берегу. Во-первых, сразу договорились, что у нас никто не будет зарабатывать больше. Поэтому все вопросы финансовые мы сняли изначально. Получаем рубль, раздаем каждому по 33 копеечки, одна идет на общак. Еще — важное, о чем договорились, что мы, актеры, никогда не будем режиссеру задавать вопрос: "А почему эту роль играет мой партнер, а не я?" Еще — что жены и женщины никогда не будут иметь решающего мнения в нашем коллективе. Благодаря этому мы вместе 35 лет", — поделился Моисеенко.