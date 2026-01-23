Рейтинг@Mail.ru
Найденный в Красноярске подросток стал жертвой мошенников, считает его брат
15:06 23.01.2026
Найденный в Красноярске подросток стал жертвой мошенников, считает его брат
Брат пропавшего и найденного подростка в Красноярске сообщил РИА Новости, что мальчик мог действовать под влиянием мошенников, один он бы не справился с сейфом... РИА Новости, 23.01.2026
происшествия, красноярск, россия, похищение подростка в красноярске
Происшествия, Красноярск, Россия, Похищение подростка в Красноярске
Найденный в Красноярске подросток стал жертвой мошенников, считает его брат

Брат найденного в Красноярске подростка считает, что он стал жертвой мошенников

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramПодросток ушел из дома с неизвестным лицом в Красноярске
Подросток ушел из дома с неизвестным лицом в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Подросток ушел из дома с неизвестным лицом в Красноярске. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Брат пропавшего и найденного подростка в Красноярске сообщил РИА Новости, что мальчик мог действовать под влиянием мошенников, один он бы не справился с сейфом и не смог бы снять квартиру.
"Действия брата иррациональные, он точно находился под влиянием мошенников. В этом деле замешаны посторонние люди, подросток не смог бы распилить болгаркой сейфы родителей и украсть деньги, он бы даже квартиру без паспорта снять не смог бы, так что он в этой истории точно жертва. Всё, что он делал, делал под влиянием и давлением. Он далеко не дурак, но он ещё ребёнок и спокойно мог повестись на то, что ему могли сказать со стороны противоположного пола или просто внушающего человека", - заметил собеседник.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Мужчина в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это требование. Возбуждено уголовное дело, к поискам привлекли волонтеров.
В пятницу региональное СУСК России сообщило, что мальчика нашли живым, он находился на арендованной квартире вместе с девушкой.
Домофон в жилом доме - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Мошенники обманывают россиян, представляясь соседями по подъезду
Происшествия Красноярск Россия Похищение подростка в Красноярске
 
 
