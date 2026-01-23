Найденный в Красноярске подросток стал жертвой мошенников, считает его брат

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Брат пропавшего и найденного подростка в Красноярске сообщил РИА Новости, что мальчик мог действовать под влиянием мошенников, один он бы не справился с сейфом и не смог бы снять квартиру.

"Действия брата иррациональные, он точно находился под влиянием мошенников. В этом деле замешаны посторонние люди, подросток не смог бы распилить болгаркой сейфы родителей и украсть деньги, он бы даже квартиру без паспорта снять не смог бы, так что он в этой истории точно жертва. Всё, что он делал, делал под влиянием и давлением. Он далеко не дурак, но он ещё ребёнок и спокойно мог повестись на то, что ему могли сказать со стороны противоположного пола или просто внушающего человека", - заметил собеседник.