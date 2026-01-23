Свыше 30 волонтеров ищут подростка, пропавшего в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. Свыше 30 волонтеров принимают участие от регионального отряда "ЛизаАлерт" в поисках похищенного в Красноярске подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе отряда.
"На данный момент заявилось более 30 добровольцев. Да, отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края действует в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции и Следственного комитета, все задачи согласуются в оперативном порядке. Штаб развёрнут в Октябрьском районе (Красноярска – ред.)", - сказала собеседница.
По предварительной версии следствия, вечером 22 января 14-летний подросток ушел из дома с неизвестным лицом. Позже на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого мальчика о необходимости выполнения требований. СК опубликовал видео с уличной камеры, на котором подросток идет с человеком, одетым в черную куртку с капюшоном.
В прокуратуре уточнили РИА Новости, что отец подростка заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей, следователи не исключают, что он попал под влияние мошенников. В региональном главке СК РФ также сообщили, что неизвестные попросили выкуп в долларах - 350 тысяч.