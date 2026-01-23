Появилось видео с похищенным в Красноярске подростком

КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. Прокуратура Красноярского края Прокуратура Красноярского края опубликовала видео с похищенным в Красноярске 14-летним подростком, где мальчик говорит, что очень хочет домой и просит отца "сделать всё".

"Папа, говорят, ты очень переживаешь? Да, я тоже. Я очень хочу домой. Сделай всё, пожалуйста", - говорит подросток в видеообращении к отцу.

Также надзорные органы опубликовали переписку в мессенджере между неизвестным и отцом подростка, где отец изначально не верит в похищение и просит неизвестного о звонке сына, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Злоумышленник соглашается только на запись видео.

Как ранее сообщили в ГСУ СК РФ по региону, 22 января 2026 года в следственные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына. По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (пункты "а", "д", "з" части 2 статьи 126 УК РФ).

По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований, уточнили в ведомстве.