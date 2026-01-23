Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской Кушве произошла авария на котельных
15:45 23.01.2026
В Свердловской Кушве произошла авария на котельных
В Свердловской Кушве произошла авария на котельных - РИА Новости, 23.01.2026
В Свердловской Кушве произошла авария на котельных
Авария произошла на двух котельных в городе Кушва Свердловской области, идет ремонт, тепло продолжает подаваться с пониженной температурой, введен режим... РИА Новости, 23.01.2026
происшествия, кушва, свердловская область
Происшествия, Кушва, Свердловская область
В Свердловской Кушве произошла авария на котельных

Авария на котельных произошла в свердловской Кушве, идет ремонт

© РИА Новости / Николай Хижняк
Сотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Авария произошла на двух котельных в городе Кушва Свердловской области, идет ремонт, тепло продолжает подаваться с пониженной температурой, введен режим повышенной готовности, сообщает глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.
"На 23 января в работе находятся все котельные города. Котельные — Квартальная и Блочная — сейчас работают с отклонениями от нормативного температурного графика. Причина — выход из строя нескольких котлов", - сообщил Слепухин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что две ремонтные бригады работают практически круглосуточно, работы находятся на завершающей стадии, закончить их планируется к концу дня.
Также он сообщил, что с 21 по 26 января "в связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных возникновением опасных метеорологических явлений введен режим функционирования "Повышенная готовность"' для органов управления и сил ликвидации ЧС.
Он рассказал, что авария на одной из котельных произошла 20 января, внутри одного из котлов прорвало трубы, специалисты проводят ремонт и проводят настройку второго котла.
"Почему нельзя поднять температуру мгновенно? Пуск ненастроенного оборудования на максимум или резкий скачок температуры в остывших сетях может привести к массовым порывам на городских магистралях", - отметил Слепухин, уточнив, что после завершения ремонта котельные вернутся к установленному температурному графику.
В пресс-службе прокуратуры региона сообщили о проведении проверки по данному инциденту, отметив, что на данный момент теплоснабжение с пониженными параметрами подается в 20 многоквартирных и 11 частных домах.
Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства ресурсоснабжающей организацией, своевременности мер по выявлению и устранению причин случившегося, а также проконтролирует проведение перерасчета платы для потребителей.
"По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования", - заключили в ведомстве.
ПроисшествияКушваСвердловская область
 
 
