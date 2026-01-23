В Свердловской Кушве произошла авария на котельных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Авария произошла на двух котельных в городе Кушва Свердловской области, идет ремонт, тепло продолжает подаваться с пониженной температурой, введен режим повышенной готовности, Авария произошла на двух котельных в городе Кушва Свердловской области, идет ремонт, тепло продолжает подаваться с пониженной температурой, введен режим повышенной готовности, сообщает глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.

"На 23 января в работе находятся все котельные города. Котельные — Квартальная и Блочная — сейчас работают с отклонениями от нормативного температурного графика. Причина — выход из строя нескольких котлов", - сообщил Слепухин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что две ремонтные бригады работают практически круглосуточно, работы находятся на завершающей стадии, закончить их планируется к концу дня.

Также он сообщил, что с 21 по 26 января "в связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных возникновением опасных метеорологических явлений введен режим функционирования "Повышенная готовность"' для органов управления и сил ликвидации ЧС.

Он рассказал, что авария на одной из котельных произошла 20 января, внутри одного из котлов прорвало трубы, специалисты проводят ремонт и проводят настройку второго котла.

"Почему нельзя поднять температуру мгновенно? Пуск ненастроенного оборудования на максимум или резкий скачок температуры в остывших сетях может привести к массовым порывам на городских магистралях", - отметил Слепухин, уточнив, что после завершения ремонта котельные вернутся к установленному температурному графику.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили о проведении проверки по данному инциденту, отметив, что на данный момент теплоснабжение с пониженными параметрами подается в 20 многоквартирных и 11 частных домах.

Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства ресурсоснабжающей организацией, своевременности мер по выявлению и устранению причин случившегося, а также проконтролирует проведение перерасчета платы для потребителей.