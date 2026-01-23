Рейтинг@Mail.ru
08:40 23.01.2026 (обновлено: 13:49 23.01.2026)
Произошедшее с Зеленским в Давосе вызвало изумление на Западе
Произошедшее с Зеленским в Давосе вызвало изумление на Западе
Выступление Владимира Зеленского в Давосе показало его панику, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. "Зеленский... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T08:40:00+03:00
2026-01-23T13:49:00+03:00
© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского в Давосе показало его панику, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

"Зеленский небрежно угрожает Орбану. Это признак не только отсутствия хороших манер, но и паники", — говорится в публикации.
Кошкович назвал поведение главы киевского режима крайне неэтичным вмешательством в венгерские выборы.

"Зеленский знает, что если его приятелям в Брюсселе не удастся выдвинуть выбранных ими кандидатов в Венгрии, ему конец", — добавил он.

Накануне глава киевского режима оскорбительно высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Он заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".
Это уже не первый подобный случай. В частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.

В ответ Орбан заявил, что он свободный человек, который служит венгерскому народу, а Зеленский находится в отчаянном положении, и вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал всю возможную помощь для этого.

Ранее глава Венгрии раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Он также отмечал, что деньги венгров должны идти на развитие государства, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
