VK Знакомства и Литрес провели совместное исследование

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Дейтинг-сервис VK Знакомства и книжный сервис Литрес выяснили, с какими героями классической литературы пользователи хотели бы разделить забавные ситуации из студенческой жизни. Большинство респондентов попросили бы списать у Шерлока Холмса и поселились с ним в одной комнате в общежитии (26 и 17%), прогуляли пары с Д’Артаньяном (16%) и отправились на студенческую вечеринку с Евгением Онегиным (16%). Основная часть опрошенных мужчин испытали бы студенческую влюблённость в Машу Миронову (12%), а женщин — в Ретта Батлера (11%).

25 января в России отмечается День российского студенчества. Специально к этой дате книжный сервис Литрес и дейтинг-сервис VK Знакомства опросили пользователей и выяснили, с кем из героев литературной классики они бы разделили студенческие воспоминания.

Лидером среди героев, с кем респонденты хотели бы отправиться на студенческую вечеринку, стал денди Евгений Онегин (16%) из одноимённого романа А. С. Пушкина. На втором и третьем месте — хозяин бала Сатаны Воланд (15%) из "Мастера и Маргариты" М. А. Булгакова и находчивый любитель приключений Д’Артаньян (14%) из "Трёх мушкетёров" А. Дюма. Этого же героя респонденты в первую очередь выбрали в напарники для прогуливания пар. За Д’Артаньяна отдали голос 16% опрошенных. Пользователи также были бы не прочь прогулять пары в компании булгаковских героев — Маргариты (14%) и Воланда (13%).

© Предоставлено пресс-службой ВКонтакте Исследование VK Знакомств и Литрес © Предоставлено пресс-службой ВКонтакте Исследование VK Знакомств и Литрес

Самым комфортным в быту героем классики респонденты назвали Шерлока Холмса — именно с ним 17% опрошенных согласились бы разделить комнату в общежитии. Хорошими соседями пользователи также назвали тихую, спокойную Татьяну Ларину (14%) из "Евгения Онегина" А. С. Пушкина и кроткую Джейн Эйр (12%) из романа Ш. Бронте. Шерлок Холмс также стал лидером среди героев, у которых опрошенные были бы не против попросить списать, набрав 26% голосов. Вторым по популярности героем-интеллектуалом стал булгаковский Мастер (11%), третьим — Татьяна Ларина (9%).

Респонденты также назвали героев, в которых бы точно влюбились в студенческие годы. Лидером среди мужской аудитории стала Маша Миронова (12%) из "Капитанской дочки" А. С. Пушкина. Ещё 11% влюбились бы в Ассоль из "Алых парусов" А. Грина, а 10% — в Наташу Ростову из "Войны и мира" Л. Н. Толстого. Большинство женщин же выбрали Ретта Батлера (11%), героя "Унесённых ветром" Маргарет Митчелл. Вторым по популярности героем у опрошенных женщин стал Воланд (10%), третьим — Андрей Болконский (9%).

