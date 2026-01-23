СМИ назвали причину исчезновения подростка в Красноярске

Подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске. Архивное фото

Подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске

МОСКВА, 23 января - РИА Новости. Пропавший 14-летний сын красноярского предпринимателя стал жертвой телефонных мошенников, сообщает Life

По данным издания, преступники убедили подростка взять из отцовского сейфа три миллиона рублей, после чего он уехал с 18-летней девушкой.

Из съёмной квартиры, где его обнаружили позже, мальчик снял видеоролик отцу с просьбой о помощи, уточняется в тексте.

В материале сообщается, что сейчас следователи опрашивают подростка и девушку.

Информация о пропавшем подростке появилась 23 января. По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Мужчина в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это требование.