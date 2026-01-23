Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причину исчезновения подростка в Красноярске
16:24 23.01.2026
СМИ назвали причину исчезновения подростка в Красноярске
СМИ назвали причину исчезновения подростка в Красноярске - РИА Новости, 23.01.2026
СМИ назвали причину исчезновения подростка в Красноярске
Пропавший 14-летний сын красноярского предпринимателя стал жертвой телефонных мошенников, сообщает Life. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:24:00+03:00
2026-01-23T16:24:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
похищение подростка в красноярске
красноярск
россия
2026
1920
1920
true
происшествия, красноярск, россия, похищение подростка в красноярске
Происшествия, Красноярск, Россия, Похищение подростка в Красноярске
СМИ назвали причину исчезновения подростка в Красноярске

Life: пропавший подросток стал жертвой телефонных мошенников

Подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске
Подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске. Архивное фото
МОСКВА, 23 января - РИА Новости. Пропавший 14-летний сын красноярского предпринимателя стал жертвой телефонных мошенников, сообщает Life.
По данным издания, преступники убедили подростка взять из отцовского сейфа три миллиона рублей, после чего он уехал с 18-летней девушкой.
Подросток ушел из дома с неизвестным в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Пропавшего в Красноярске подростка нашли
Вчера, 13:37
Из съёмной квартиры, где его обнаружили позже, мальчик снял видеоролик отцу с просьбой о помощи, уточняется в тексте.
В материале сообщается, что сейчас следователи опрашивают подростка и девушку.
Информация о пропавшем подростке появилась 23 января. По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Мужчина в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это требование.
В пятницу региональное СУСК России сообщило, что мальчика нашли живым, он находился на арендованной квартире вместе с девушкой.
Подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Красноярске еще один подросток пропал в тот же день, что и сын бизнесмена
Вчера, 09:25
 
