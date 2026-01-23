"Грохнет американца?" Почему у Гуменника есть шансы выиграть Олимпиаду

Олимпийская надежда российского фигурного катания Петр Гуменник находится в отличной форме перед Олимпийскими играми. РИА Новости Спорт рассказывает, почему ему реально обыграть в Милане даже двукратного чемпиона мира из США Илью Малинина.

Малинин уже не небожитель

Илья Авербух призывает не обращать внимания на математику. И зря. Мы собираемся сравнить два внутренних турнира, на которых судьи если и "рисуют" баллы, то делают это примерно в одинаковых масштабах. Речь о соревнованиях памяти Грушмана в Санкт-Петербурге – заключительном старте Гуменника перед Олимпиадой, и чемпионате США, на котором десять дней назад выступал Малинин.

Гуменник получил в Питере 326,49 балла – 109,05 за короткую программу и 217,44 за произвольную. Малинин в Сент-Луисе набрал 324,88 балла (115,10 + 209,78). И если тут и можно предъявлять претензии, то только к американским судьям. Двукратный чемпион мира на национальном чемпионате предстал далеко не в боевой форме. В программах не было его фирменного акселя в четыре с половиной оборота. В произвольном прокате Илья исполнил только три четверных прыжка, причем один – с ошибкой. Для "Бога квадов", как называет себя сам Малинин, маловато.

И, тем не менее, арбитры все равно отсыпали ему полную панаму "грибов", как говорят в фанатских кругах. Особенно доставляют "десятки" в компонентах короткой программы и сплошные "девятки" за неидеальное исполнение далеко не максимально сложной произвольной. Малинин, конечно, в последнее время прибавил в художественном мастерстве, но сказать, что до уровня настоящего артиста – а "десятка" есть максимальная оценка – большое преувеличение. Если убрать четверные прыжки, то на льду останется вполне себе рядовой фигурист, каковых много.

Но и четверные прыжки в том самом впечатляющем, как в Финале Гран-при, количестве (там в произвольной программе их было семь) у Малинина бывают не всегда, что и доказал чемпионат США. Да, фигурист объяснил упрощенную программу обкаткой новых коньков и желанием сохранить энергию к Олимпиаде, но это могут быть только слова. За которыми, например, боязнь смазать перед главным стартом впечатление о себе как о прыжковой машине. А это уже означает, что Малинин вовсе не небожитель, как о нем иногда говорят. Он точно так же ходит по земле и иногда с трясущимися коленями.

А где же преимущество американца?

Гуменник же к Олимпийским играм вышел на стабильное исполнение пусть и не запредельного, но весьма солидного прыжкового контента. Что наглядно доказал на чемпионате России в конце декабря и на Мемориале Грушмана на этой неделе. Четверные лутц и флип в короткой программе – это, собственно, аналог того, что делает Малинин. Пять квадов в произвольной – это больше, чем американец сделал на своем национальном первенстве. В компонентах Гуменник сильнее – это вряд ли будут отрицать даже фанаты Ильи. И где здесь преимущество Малинина?

Если оно и есть, то только в условиях, предшествовавших Олимпиаде. Здесь Гуменник был изначально поставлен на разные предстартовые позиции в сравнении со всеми конкурентами. Международный союз конькобежцев допустил Петра и Аделию Петросян до Игр, но при этом почему-то счел их недостойными участвовать в международных турнирах первой половины сезона, кроме самого олимпийского отбора. Именно на них фигуристы зарабатывают рейтинговые очки, влияющие на очень многие факторы. Например, на стартовые номера в короткой программе на Олимпийских играх. Из-за отсутствия рейтинга Петросян и Гуменник выйдут на лед в самом начале прокатов, а по многолетней традиции первым участникам слегка придерживают оценки. По нынешней же судейской системе каждая десятая доля балла – а иногда и сотая – очень важна.

Но в любом случае, российские спортсмены должны исполнять максимум того, на что способны, и если это получится, результат может выйти любым. Об этом свидетельствует история, и речь вовсе не о сенсационной победе австралийского аутсайдера Стивена Брэдбери на Олимпиаде-2002, перед которым у финишной черты повалились все конкуренты в шорт-треке. В фигурном катании тоже подобных случаев хватает.

Например, американец Натан Чен точно так же, как сейчас Малинин, бил рекорды на пути к Играм-2018 в Пхенчхане, но навалял там в короткой программе и откатился на 17-е место, после чего смог подняться только на пятую позицию. А еще раньше, на Олимпиаде в 1994-м в Лиллехаммере, статус безоговорочного фаворита не оправдал четырехкратный чемпион мира из Канады Курт Браунинг. Он не выдержал олимпийского напряжения и тоже стал только пятым, а выиграл россиянин Алексей Урманов , который до этого даже чемпионом Европы не был.

В интервью РИА Новости победитель Игр-1994 вспоминал, что ехал на короткую программу в одном автобусе с Браунингом и видел, что тот уже мнит себя чемпионом. "Помню, как он сидел напротив счастливый и довольный – вероятно, кто-то ему рассказал о том, что основные конкуренты до нас выступили неудачно, - рассказывал Урманов. – Клянусь, было очень четко видно, что Курт, еще не начав соревноваться, уже мысленно теребил в руках золотую олимпийскую медаль, которую в результате через три дня повесили мне на шею. Еще тогда я подумал про себя, что это очень странно. Все-таки стоит сначала покататься, а потом уже снимать сливки".

Чем-то это напоминает нынешнюю ситуацию. Малинин в текущем сезоне поставил программы, явно рассчитанные на то, что с ними он напишет золотую олимпийскую историю. Там и "Путь воина к величию", и встроенный в музыкальное сопровождение собственный голос. Но чувство превосходства, как показывает практика, может и подвести. Голову фавориты теряют из-за любой мелочи. Например, Геннадий Карпоносов, победитель Игр-1980 в Лейк-Плэсиде в танцевальном дуэте с Натальей Линичук , рассказывал в интервью РИА Новости, как уже на Олимпиаде напрочь отключился и впал в транс, когда случайно увидел таблицу с медальным зачетом и понял, какая на нем лежит ответственность. "Как катался, вообще не помню", - говорил он.

Главное же, о чем надо помнить нашим фигуристам – выходить соревноваться, признавая заведомое преимущество конкурентов, есть прямой путь к поражению. Яркий пример, как работает противоположный подход – из легкой атлетики. Едва ли не общепризнанно, что темнокожие спринтеры имеют перевес над белыми бегунами по определению, но Сергей Клевцов , тренер Сергея Шубенкова, всегда называл этот тезис чепухой и искусственным психологическим препятствием, которое только мешает правильному настрою. В итоге его ученик стал единственным россиянином, выигравшим золото чемпионата мира и еще три медали этого турнира в барьерном спринте. Да и на других стартах Шубенков на пике карьеры обставлял темнокожих соперников регулярно.