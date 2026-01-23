Рейтинг@Mail.ru
"Грохнет американца?" Почему у Гуменника есть шансы выиграть Олимпиаду
Фигурное катание
 
19:15 23.01.2026
"Грохнет американца?" Почему у Гуменника есть шансы выиграть Олимпиаду
Олимпийская надежда российского фигурного катания Петр Гуменник находится в отличной форме перед Олимпийскими играми. РИА Новости Спорт рассказывает, почему ему
фигурное катание
пётр гуменник
илья малинин
натан чен
зимние олимпийские игры 2026
авторы риа новости спорт
2026
"Грохнет американца?" Почему у Гуменника есть шансы выиграть Олимпиаду

Петр Гуменник и Илья Малинин
Петр Гуменник и Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / РИА Новости и социальные сети Ильи Малинина
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Олимпийская надежда российского фигурного катания Петр Гуменник находится в отличной форме перед Олимпийскими играми. РИА Новости Спорт рассказывает, почему ему реально обыграть в Милане даже двукратного чемпиона мира из США Илью Малинина.

Малинин уже не небожитель

Илья Авербух призывает не обращать внимания на математику. И зря. Мы собираемся сравнить два внутренних турнира, на которых судьи если и "рисуют" баллы, то делают это примерно в одинаковых масштабах. Речь о соревнованиях памяти Грушмана в Санкт-Петербурге – заключительном старте Гуменника перед Олимпиадой, и чемпионате США, на котором десять дней назад выступал Малинин.
Гуменник получил в Питере 326,49 балла – 109,05 за короткую программу и 217,44 за произвольную. Малинин в Сент-Луисе набрал 324,88 балла (115,10 + 209,78). И если тут и можно предъявлять претензии, то только к американским судьям. Двукратный чемпион мира на национальном чемпионате предстал далеко не в боевой форме. В программах не было его фирменного акселя в четыре с половиной оборота. В произвольном прокате Илья исполнил только три четверных прыжка, причем один – с ошибкой. Для "Бога квадов", как называет себя сам Малинин, маловато.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник
И, тем не менее, арбитры все равно отсыпали ему полную панаму "грибов", как говорят в фанатских кругах. Особенно доставляют "десятки" в компонентах короткой программы и сплошные "девятки" за неидеальное исполнение далеко не максимально сложной произвольной. Малинин, конечно, в последнее время прибавил в художественном мастерстве, но сказать, что до уровня настоящего артиста – а "десятка" есть максимальная оценка – большое преувеличение. Если убрать четверные прыжки, то на льду останется вполне себе рядовой фигурист, каковых много.
Но и четверные прыжки в том самом впечатляющем, как в Финале Гран-при, количестве (там в произвольной программе их было семь) у Малинина бывают не всегда, что и доказал чемпионат США. Да, фигурист объяснил упрощенную программу обкаткой новых коньков и желанием сохранить энергию к Олимпиаде, но это могут быть только слова. За которыми, например, боязнь смазать перед главным стартом впечатление о себе как о прыжковой машине. А это уже означает, что Малинин вовсе не небожитель, как о нем иногда говорят. Он точно так же ходит по земле и иногда с трясущимися коленями.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
А где же преимущество американца?

Гуменник же к Олимпийским играм вышел на стабильное исполнение пусть и не запредельного, но весьма солидного прыжкового контента. Что наглядно доказал на чемпионате России в конце декабря и на Мемориале Грушмана на этой неделе. Четверные лутц и флип в короткой программе – это, собственно, аналог того, что делает Малинин. Пять квадов в произвольной – это больше, чем американец сделал на своем национальном первенстве. В компонентах Гуменник сильнее – это вряд ли будут отрицать даже фанаты Ильи. И где здесь преимущество Малинина?
© Фото : Социальные сети Ильи МалининаИлья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Социальные сети Ильи Малинина
Илья Малинин
Если оно и есть, то только в условиях, предшествовавших Олимпиаде. Здесь Гуменник был изначально поставлен на разные предстартовые позиции в сравнении со всеми конкурентами. Международный союз конькобежцев допустил Петра и Аделию Петросян до Игр, но при этом почему-то счел их недостойными участвовать в международных турнирах первой половины сезона, кроме самого олимпийского отбора. Именно на них фигуристы зарабатывают рейтинговые очки, влияющие на очень многие факторы. Например, на стартовые номера в короткой программе на Олимпийских играх. Из-за отсутствия рейтинга Петросян и Гуменник выйдут на лед в самом начале прокатов, а по многолетней традиции первым участникам слегка придерживают оценки. По нынешней же судейской системе каждая десятая доля балла – а иногда и сотая – очень важна.
Но в любом случае, российские спортсмены должны исполнять максимум того, на что способны, и если это получится, результат может выйти любым. Об этом свидетельствует история, и речь вовсе не о сенсационной победе австралийского аутсайдера Стивена Брэдбери на Олимпиаде-2002, перед которым у финишной черты повалились все конкуренты в шорт-треке. В фигурном катании тоже подобных случаев хватает.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНатан Чен
Натан Чен - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Натан Чен
Например, американец Натан Чен точно так же, как сейчас Малинин, бил рекорды на пути к Играм-2018 в Пхенчхане, но навалял там в короткой программе и откатился на 17-е место, после чего смог подняться только на пятую позицию. А еще раньше, на Олимпиаде в 1994-м в Лиллехаммере, статус безоговорочного фаворита не оправдал четырехкратный чемпион мира из Канады Курт Браунинг. Он не выдержал олимпийского напряжения и тоже стал только пятым, а выиграл россиянин Алексей Урманов, который до этого даже чемпионом Европы не был.
В интервью РИА Новости победитель Игр-1994 вспоминал, что ехал на короткую программу в одном автобусе с Браунингом и видел, что тот уже мнит себя чемпионом. "Помню, как он сидел напротив счастливый и довольный – вероятно, кто-то ему рассказал о том, что основные конкуренты до нас выступили неудачно, - рассказывал Урманов. – Клянусь, было очень четко видно, что Курт, еще не начав соревноваться, уже мысленно теребил в руках золотую олимпийскую медаль, которую в результате через три дня повесили мне на шею. Еще тогда я подумал про себя, что это очень странно. Все-таки стоит сначала покататься, а потом уже снимать сливки".
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Чем-то это напоминает нынешнюю ситуацию. Малинин в текущем сезоне поставил программы, явно рассчитанные на то, что с ними он напишет золотую олимпийскую историю. Там и "Путь воина к величию", и встроенный в музыкальное сопровождение собственный голос. Но чувство превосходства, как показывает практика, может и подвести. Голову фавориты теряют из-за любой мелочи. Например, Геннадий Карпоносов, победитель Игр-1980 в Лейк-Плэсиде в танцевальном дуэте с Натальей Линичук, рассказывал в интервью РИА Новости, как уже на Олимпиаде напрочь отключился и впал в транс, когда случайно увидел таблицу с медальным зачетом и понял, какая на нем лежит ответственность. "Как катался, вообще не помню", - говорил он.
Главное же, о чем надо помнить нашим фигуристам – выходить соревноваться, признавая заведомое преимущество конкурентов, есть прямой путь к поражению. Яркий пример, как работает противоположный подход – из легкой атлетики. Едва ли не общепризнанно, что темнокожие спринтеры имеют перевес над белыми бегунами по определению, но Сергей Клевцов, тренер Сергея Шубенкова, всегда называл этот тезис чепухой и искусственным психологическим препятствием, которое только мешает правильному настрою. В итоге его ученик стал единственным россиянином, выигравшим золото чемпионата мира и еще три медали этого турнира в барьерном спринте. Да и на других стартах Шубенков на пике карьеры обставлял темнокожих соперников регулярно.
Так что шансы Гуменника победить Малинина на Олимпиаде в Италии – как минимум 50 на 50, и эта оценка вовсе не из категории "встречу на улице слона или не встречу", а реальный расклад.
 
Фигурное катание
 
