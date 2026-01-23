https://ria.ru/20260123/grenlandiya-2069886747.html
ЕК не стала комментировать сообщения о требованиях США по Гренландии
ЕК не стала комментировать сообщения о требованиях США по Гренландии
Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо не стала комментировать информацию о требовании США на неограниченное военное присутствие в Гренландии. РИА Новости, 23.01.2026
ЕК не стала комментировать сообщения о требованиях США по Гренландии
