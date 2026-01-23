Рейтинг@Mail.ru
ЕК не стала комментировать сообщения о требованиях США по Гренландии - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 23.01.2026 (обновлено: 15:07 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/grenlandiya-2069886747.html
ЕК не стала комментировать сообщения о требованиях США по Гренландии
ЕК не стала комментировать сообщения о требованиях США по Гренландии - РИА Новости, 23.01.2026
ЕК не стала комментировать сообщения о требованиях США по Гренландии
Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо не стала комментировать информацию о требовании США на неограниченное военное присутствие в Гренландии. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T14:55:00+03:00
2026-01-23T15:07:00+03:00
в мире
гренландия
еврокомиссия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062585525_0:0:2750:1547_1920x0_80_0_0_4d4fa8bce8ffffb6e87ba193fe8139fa.jpg
https://ria.ru/20260123/ssha-2069820139.html
гренландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062585525_0:0:2064:1547_1920x0_80_0_0_305719bb87163d839c28dd8ec9500775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, еврокомиссия, сша
В мире, Гренландия, Еврокомиссия, США
ЕК не стала комментировать сообщения о требованиях США по Гренландии

ЕК не прокомментировала сообщения о требовании США по присутствию в Гренландии

© AP Photo / Olivier MatthysФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаг ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо не стала комментировать информацию о требовании США на неограниченное военное присутствие в Гренландии.
Журналисты на брифинге в Брюсселе задали вопрос о том, могут ли в ЕК пояснить позицию по информации, что США добиваются карт-бланша на неограниченное военное присутствие в Гренландии, и не шла ли об этом речь в пятницу на встрече премьера Дании с генсеком НАТО.
"Мы не участвовали в той двусторонней встрече, о которой вы упомянули сегодня. Так что, очевидно, не можем ничего пояснить об этом", - сказала она.
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
СМИ: план соглашения по Гренландии включает отказ от новых пошлин против ЕС
Вчера, 12:15
 
В миреГренландияЕврокомиссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала