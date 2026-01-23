Рейтинг@Mail.ru
Стармер заявил, что не считает ситуацию с Гренландией началом конца НАТО - РИА Новости, 23.01.2026
14:05 23.01.2026
Стармер заявил, что не считает ситуацию с Гренландией началом конца НАТО
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не считает ситуацию с притязаниями США на Гренландию "началом конца" НАТО. РИА Новости, 23.01.2026
© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не считает ситуацию с притязаниями США на Гренландию "началом конца" НАТО.
"Я бы не стал заходить так далеко. Очевидно, я не согласен с президентом Трампом в отношении его подхода к Гренландии. Я не согласен с ним в вопросе угроз введения пошлин. Но я согласен с ним в том, что необходимо усилить безопасность в Арктике", - заявил Стармер в интервью телеканалу Channel 4 в ответ на вопрос о том, является ли произошедшее "началом конца" НАТО.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Каллас резко высказалась об отношениях с США из-за Гренландии
Вчера, 22:53
Он подчеркнул, что США остаются близком партнером Британии в области обороны, безопасности и разведки.
"Жизненно важно сохранять единство НАТО. Это самый эффективный военный альянс, который когда-либо существовал в мире, и на этой неделе я сосредоточился на единстве НАТО и на том, чтобы сплотить нас", - добавил премьер.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности. Ранее Трамп на полях Международного экономического форума в Давосе заявил, что военного сценария получения США контроля над Гренландией нет на повестке.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
В миреГренландияСШАВеликобританияДональд ТрампКир СтармерНАТО
 
 
