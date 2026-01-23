Стармер заявил, что не считает ситуацию с Гренландией началом конца НАТО

ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не считает ситуацию с притязаниями США на Гренландию "началом конца" НАТО.
"Я бы не стал заходить так далеко. Очевидно, я не согласен с президентом Трампом в отношении его подхода к Гренландии. Я не согласен с ним в вопросе угроз введения пошлин. Но я согласен с ним в том, что необходимо усилить безопасность в Арктике", - заявил Стармер в интервью телеканалу Channel 4 в ответ на вопрос о том, является ли произошедшее "началом конца" НАТО.
Он подчеркнул, что США остаются близком партнером Британии в области обороны, безопасности и разведки.
"Жизненно важно сохранять единство НАТО. Это самый эффективный военный альянс, который когда-либо существовал в мире, и на этой неделе я сосредоточился на единстве НАТО и на том, чтобы сплотить нас", - добавил премьер.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности. Ранее Трамп на полях Международного экономического форума в Давосе заявил, что военного сценария получения США контроля над Гренландией нет на повестке.
