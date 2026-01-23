Глава МИД Франции планирует посетить Гренландию

ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в пятницу о планах посетить Гренландию в ближайшие недели на фоне открытия генконсульства республики в столице Гренландии Нууке.
"Я отправлюсь в поездку в ближайшие недели по приглашению датских и гренландских властей", - сказал глава французского МИД в эфире радиостанции BFMTV-RMC.
В то же время Барро отметил, что конкретная дата его визита еще не определена.
В июне 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам своего визита в Гренландию, что Париж откроет генеральное консульство в ее столице Нууке. Барро 14 января заявил, что генконсульство Франции отроется в Нууке 6 февраля.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности. Ранее Трамп на полях Международного экономического форума в Давосе заявил, что военного сценария получения США контроля над Гренландией нет на повестке.